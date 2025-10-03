Versuchslabor Minderheitsregierung: Sachsen könnte Beispiel für Deutschland geben

Die Mitte wird kleiner, die Ränder stärker und Wähler wollen Konsens und Konflikt zugleich. Abgeordnete sollten sich wieder auf Debatten besinnen, statt mit Videos soziale Medien zu bedienen, fordert Politikbeobachter Robin Alexander.

Angesichts steigender Unzufriedenheit mit der Demokratie hat Sachsens Landtagspräsident Alexander Dierks mehr Optimismus gefordert. Die Zukunft wirke im Verhältnis zur Vergangenheit bedrohlicher, „weil wir die Vergangenheit gestaltet und bewältigt haben", sagte er bei der Feierstunde des Landtags zum Tag der Deutschen Einheit.