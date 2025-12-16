MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) lässt sich von DRK-Helfer Andreas Huhn den Weg der Generatoren nach Charkiw erklären.
Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) lässt sich von DRK-Helfer Andreas Huhn den Weg der Generatoren nach Charkiw erklären. Bild: Tobias Wolf
Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) lässt sich von DRK-Helfer Andreas Huhn den Weg der Generatoren nach Charkiw erklären.
Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) lässt sich von DRK-Helfer Andreas Huhn den Weg der Generatoren nach Charkiw erklären. Bild: Tobias Wolf
Sachsen
Vierter Kriegswinter: Sachsen schickt Notstromaggregate in die Ukraine
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Manch frühere Hilfslieferung hatte für Spott gesorgt, weil der Freistaat abgelaufene Coronamasken oder einen betagten Omnibus spendete. Die neue Winterhilfe soll nun den Krankenhausbetrieb in Charkiw absichern.

Sachsen hat am Dienstag seine neunte Hilfslieferung für die Ukraine auf den Weg gebracht. Im Auftrag des Freistaats liefert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) neun Notstromgeneratoren sowie acht gebrauchte medizinische Betten für Intensivstationen und Patientenzimmer in die sächsische Partnerregion Charkiw. Die Stromaggregate im Rahmen der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
3 min.
Ein Jahr Minderheitsregierung in Sachsen: Warum Kretschmer ausgerechnet die Linken lobt
CDU und SPD verfügen im Sächsischen Landtag zusammen nur über 51 von 120 Sitzen. “Es ist immer schwieriger, Kompromisse zu finden“, so Ministerpäsident Michael Kretschmer.
CDU und SPD stellen sich ein positives Zeugnis aus und betonen die Zusammenarbeit mit der Opposition. Die so Gepriesenen sehen das deutlich kritischer.
Tobias Wolf
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
03.12.2025
2 min.
Kretschmer: EU-Beschluss zu russischem Gas Fehlentscheidung
Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer hält den kompletten Verzicht der EU auf russisches Gas für eine Fehlentscheidung.
Sachsens Ministerpräsident kritisiert den EU-Ausstieg aus russischem Gas. Er hält den Beschluss für Symbolpolitik.
Mehr Artikel