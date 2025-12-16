Vierter Kriegswinter: Sachsen schickt Notstromaggregate in die Ukraine

Sachsen
Manch frühere Hilfslieferung hatte für Spott gesorgt, weil der Freistaat abgelaufene Coronamasken oder einen betagten Omnibus spendete. Die neue Winterhilfe soll nun den Krankenhausbetrieb in Charkiw absichern.
Sachsen hat am Dienstag seine neunte Hilfslieferung für die Ukraine auf den Weg gebracht. Im Auftrag des Freistaats liefert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) neun Notstromgeneratoren sowie acht gebrauchte medizinische Betten für Intensivstationen und Patientenzimmer in die sächsische Partnerregion Charkiw. Die Stromaggregate im Rahmen der...
