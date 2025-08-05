Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Beate Zschäpe in der Endphase des NSU-Prozesses, der von 2013 bis 2018 am Oberlandesgericht München gegen sie und vier NSU-Helfer geführt wurde.
Beate Zschäpe in der Endphase des NSU-Prozesses, der von 2013 bis 2018 am Oberlandesgericht München gegen sie und vier NSU-Helfer geführt wurde. Bild: Sebastian Widmann/Imago
Sachsen
Vom NSU-Terror zur Läuterung? Beate Zschäpe in Aussteigerprogramm aufgenommen
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Anwalt der Rechtsterroristin bestätigt den Erfolg im dritten Anlauf. Bei den Hinterbliebenen der NSU-Opfer bleibt die Skepsis gegenüber Zschäpes Willen zur Abkehr vom Rechtsextremismus. Will sie einfach so früh wie möglich aus dem Gefängnis?

Im dritten Anlauf ist die zu lebenslanger Haft verurteilte Terroristin Beate Zschäpe jetzt in ein Aussteigerprogramm für die Abkehr vom Rechtsextremismus aufgenommen worden. Das bestätigte Zschäpes Rechtsanwalt Mathias Grasel der „Freien Presse“ am Dienstag auf eine bereits Ende Juli gestellte Anfrage. „Ich kann bestätigen, dass es...
