Vom NSU-Terror zur Läuterung? Beate Zschäpe in Aussteigerprogramm aufgenommen

Sachsen
Der Anwalt der Rechtsterroristin bestätigt den Erfolg im dritten Anlauf. Bei den Hinterbliebenen der NSU-Opfer bleibt die Skepsis gegenüber Zschäpes Willen zur Abkehr vom Rechtsextremismus. Will sie einfach so früh wie möglich aus dem Gefängnis?
Im dritten Anlauf ist die zu lebenslanger Haft verurteilte Terroristin Beate Zschäpe jetzt in ein Aussteigerprogramm für die Abkehr vom Rechtsextremismus aufgenommen worden. Das bestätigte Zschäpes Rechtsanwalt Mathias Grasel der „Freien Presse“ am Dienstag auf eine bereits Ende Juli gestellte Anfrage. „Ich kann bestätigen, dass es...
