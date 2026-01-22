Vom Windpark bis zum Strand im Leipziger Neuseenland: Dieser Unternehmer gestaltet seit 25 Jahren den Osten mit

Sachsen
Bernd Knoblich hat zahlreiche Landschaften geprägt, nicht nur in Sachsen: In 4500 Projekten und mit einem Team, das stetig wächst. Jetzt bewirbt er sich als „Sachsens Unternehmer des Jahres“.
Wer durch Mitteldeutschland fährt, kommt unweigerlich an Landschaften vorbei, die eine Handschrift tragen: die von Bernd Knoblich. Mehr als 4500 Projekte haben er und sein Team in den vergangenen 25 Jahren im Osten mitgestaltet, darunter einige Großprojekte: Teilstrecken der ICE-Trasse von Nürnberg nach Berlin, Windparks in der Lausitz,...
