Von A wie Abschiebehaft bis Z wie Zukunft Kulturland: Welchen Beiräten in Sachsen droht das Aus?

Innerhalb ihrer angekündigten Reform der Landesverwaltung prüft die CDU/SPD-Regierung, ob sich „mindestens 50 Prozent der bestehenden Beiräte“ abschaffen lassen. Leicht dürfte die Umsetzung nicht werden.

Zwei Wochen ist es her, dass Sachsens CDU/SPD-Regierung insgesamt 64 „Prüfaufträge für Maßnahmen zur Strukturanpassung" in eigener Sache auslöste. Die Landesverwaltung angesichts sinkender Einwohnerzahl durch Einsparungen „zukunftsfest" zu machen, kann nach Überzeugung von Ministerpräsident Michael Kretschmer und Finanzminister...