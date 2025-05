Warum Landwirte ausgerechnet nachts über ihre Felder fahren

Zum Tag des offenen Hofs hat der Charlottenhof Härtensdorf bei Zwickau am Samstag seine Tore geöffnet. Die Inhaber wünschen sich mehr Wertschätzung für ihre Branche. Und weniger Vorurteile.

„It‘s my life“, singt Dr. Alban am Samstagnachmittag aus den Boxen in Härtensdorf bei Zwickau. Der Dance-Hit der 1990er-Jahre könnte auch das Motto sein Ivonne und Marcus Roder sein: „Es ist mein Leben“. Die Besitzer des Charlottenhofs in Härtensdorf bei Zwickau sind Bauern mit Leib und Seele. „Wir sind immer an der frischen Luft,...