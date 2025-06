Sachsen 17.06.2025

Was bringt die Landarztquote in Sachsen – und welche Regionen brauchen am dringendsten Ärzte?

Gesundheitsministerin Köpping hat den ersten Evaluationsbericht zum Landarztgesetz vorgelegt. Welche Änderungen werden empfohlen? Und wie stehen die Chancen für die geplante Ausweitung auf Zahnärzte? Gegen dieses Instrument hatte es lange Vorbehalte gegeben. Von einer möglichen „Diskriminierung" jener war die Rede, die ihren Medizinstudienplatz nicht ihrer Abiturnote via Numerus Clausus verdanken, sondern stattdessen einer sogenannten Landarztquote. Noch im Frühjahr 2019 hatte es selbst Sachsens damalige Wissenschaftsministerin Eva-Maria...