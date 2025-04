Weiße Flotte in Dresden: Das ändert sich bei der Flottenparade wegen der Carolabrücke

Sonnenschein, blauer Himmel und mit einem historischen Schaufelraddampfer die Elbe hochfahren: Möglich ist das am morgigen 1. Mai in Dresden bei der Flottenparade. Allerdings läuft diesmal etwas anders. Grund: die eingestürzte Carolabrücke.

Dresden.

Petrus meint es am Tag der Arbeit gut mit den Sachsen. Laut Deutschem Wetterdienst steht uns ein überwiegend blauer Himmel ins Haus, Temperaturen von bis zu 27 Grad sind möglich. Perfektes Wetter also für die Flottenparade der Weißen Flotte in der Landeshauptstadt.