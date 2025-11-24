Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Oberwiesenthal am Samstag: Ausflügler sitzen auf einem Schlitten auf dem Gipfel des verschneiten Fichtelberges. Im Bergland fällt auch in den kommenden Tagen Schnee. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Oberwiesenthal am Samstag: Ausflügler sitzen auf einem Schlitten auf dem Gipfel des verschneiten Fichtelberges. Im Bergland fällt auch in den kommenden Tagen Schnee. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Sachsen
Weiterhin Schnee und Glätte in Sachsen? So wird das Wetter diese Woche
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wochenbeginn war auch für Sachsens Autofahrer teils eine Herausforderung. Immer wieder krachte es. Begleiten Schnee und Eis uns auch durch den Rest der Woche?

Chemnitz.

Die Woche startete deutschlandweit mit Schnee und Glätte. Auch im Freistaat meldete die Polizei bereits morgens zig Unfälle – zum Glück in den allermeisten Fällen mit Blechschäden. Bleibt der heutige Montag ein Ausreißer oder begleiten uns Schnee und Glätte auch in den kommenden Tagen?

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) herrscht heute Glättegefahr zunächst noch verbreitet, später dann nur noch im Bergland. Dort sinkt das Thermometer auf -3 bis 1 Grad Celsius, im Flachland sind es 2 bis 5 Grad. Autofahrer aufgepasst: Zeitweise fällt Regen, der teils gefriert. Der Himmel bleibt wolkenverhangen.

Der Dienstag startet bewölkt, lokal muss mit Dunst und Nebel gerechnet werden. Zunächst bleibt es trocken, später fällt Regen bzw. Schneeregen. Im oberen Bergland ist auch etwas Schnee möglich. Dort wird es teilweise glatt. Die Höchstwerte morgen: 1 bis 4 Grad Celsius im Tiefland, im Bergland werden es -3 bis 1 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht auf Mittwoch sind mancherorts Schneeregen bzw. Schnee möglich. Angesichts der Temperaturen um den Gefrierpunkt bliebt dort auch überwiegend erstmal liegen, was vom Himmel kommt.

Wird es am Wochenende wärmer?

Auch am Mittwoch dann wenig Wetteränderung: Es bleibt stark bewölkt, zeit- und gebietsweise fallen Schneeregen oder Schnee. Vor allem im Bergland muss mit Neuschnee gerechnet werden. Dort bewegen sich die Tageshöchsttemperaturen zwischen -2 und 1 Grad Celsius, in tieferen Lagen zwischen 1 und 3 Grad. In der Nacht auf Donnerstag lassen die Niederschläge nach.

Der Donnerstag bringt dann neben Wolken hier und da auch Auflockerungen mit sich, es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte dann: 1 bis 4, im Bergland sind -2 bis 1 Grad angesagt. Dazu schwacher bis mäßiger Südwestwind. Ein ähnliches Bild liefert der Freitag, bei Höchstwerten bis 4 Grad.

Am Wochenende dann könnte eine südliche Luftströmung aus dem Mittelmeerraum das Quecksilber wieder etwas steigen lassen. Allerdings steht das zu Wochenbeginn noch nicht fest.

Denn, so der DWD, es könne sich auch über Skandinavien ein starkes Tiefdruckgebiet entwickeln. Und sollte dies eintreten und das Tief polare Luft aus dem Norden zu uns bringen, dann wäre es Essig mit wärmeren Temperaturen. Und Väterchen Frost bliebe uns noch eine Weile erhalten. (phy)

