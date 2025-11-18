Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wenn Sachsens Kultusminister erstmals seit zehn Jahren Rückgang des Unterrichtsausfalls vermeldet und dennoch Kritik erntet

Unterrichtsausfall bleibt an Sachsens Schulen ein Problem in Größenordnungen - auch wenn er nach Angaben des Kultusministeriums zu Schuljahresbeginn zurückging.
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) - hier bei einem seiner zahlreichen Schulbesuche an der Grundschule im Reinsberger Ortsteil Neukirchen - spricht von einer „Trendwende“ beim Ausfall.
Nennt die Ausfallstatistik „geschönt“: Sachsens GEW-Chef Burkhard Naumann.
SPD-Bildungspolitiker Gerald Eisenblätter fehlt der „Puffer im Schulsystem“.
Unterrichtsausfall bleibt an Sachsens Schulen ein Problem in Größenordnungen - auch wenn er nach Angaben des Kultusministeriums zu Schuljahresbeginn zurückging.
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) - hier bei einem seiner zahlreichen Schulbesuche an der Grundschule im Reinsberger Ortsteil Neukirchen - spricht von einer „Trendwende“ beim Ausfall.
Nennt die Ausfallstatistik „geschönt“: Sachsens GEW-Chef Burkhard Naumann.
SPD-Bildungspolitiker Gerald Eisenblätter fehlt der „Puffer im Schulsystem“.
Wenn Sachsens Kultusminister erstmals seit zehn Jahren Rückgang des Unterrichtsausfalls vermeldet und dennoch Kritik erntet
Von Tino Moritz
Mit verstärkten Abordnungen und reduzierten Ermäßigungsstunden wollte Conrad Clemens den Unterrichtsausfall mittelfristig halbieren. Wie fällt die erste Bilanz aus?

Für die Ausrufung einer „Trendwende“ beim Unterrichtsausfall hat sich Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) heftige Kritik vonseiten mehrerer Lehrerverbände eingehandelt. Clemens hatte sich bei der Präsentation am Dienstag dabei auf „erste Daten“ des Schuljahres 2025/26 gestützt. Demnach sei der „planmäßige“ Ausfall - der...
