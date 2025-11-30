„Wenn wir die Demokratie erhalten möchten...“: Wie Sachsens CDU mit Brandmauer-Antrag verfährt und Kretschmer wiederwählt

Dem neuen Landesvorstand der Sächsischen Union gehört nun auch ein Landrat aus Südwestsachsen an. Das beste Ergebnis in der Parteispitze fuhr derweil jemand ein, der gar nicht da war.

Der Antrag A13 bestand nur aus einem Satz. Und auch in den sechs Sätzen seiner Begründung war nirgend die Rede von einer „Brandmauer“ - auch wenn es dem Kreisverband Meißen mit seiner Initiative ganz offensichtlich um nichts Geringeres als um deren Einsturz ging. „Die Sächsische Union arbeitet mit allen in demokratischen Wahlen... Der Antrag A13 bestand nur aus einem Satz. Und auch in den sechs Sätzen seiner Begründung war nirgend die Rede von einer „Brandmauer“ - auch wenn es dem Kreisverband Meißen mit seiner Initiative ganz offensichtlich um nichts Geringeres als um deren Einsturz ging. „Die Sächsische Union arbeitet mit allen in demokratischen Wahlen...