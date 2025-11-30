Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Wenn wir die Demokratie erhalten möchten...“: Wie Sachsens CDU mit Brandmauer-Antrag verfährt und Kretschmer wiederwählt

Für weitere zwei Jahre als sächsischer CDU-Chef bestätigt: Ministerpräsident Michael Kretschmer beim Landesparteitag in Leipzig.
Für weitere zwei Jahre als sächsischer CDU-Chef bestätigt: Ministerpräsident Michael Kretschmer beim Landesparteitag in Leipzig. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Mit knapp 85 Prozent zum sächsischen CDU-Generalsekretär gewählt: Tom Unger.
Mit knapp 85 Prozent zum sächsischen CDU-Generalsekretär gewählt: Tom Unger. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Erhielt beim Landesparteitag in Leipzig am Samstag 186 Ja- und 38 Gegenstimmen: Sachsens CDU-Chef Michael Kretschmer.
Erhielt beim Landesparteitag in Leipzig am Samstag 186 Ja- und 38 Gegenstimmen: Sachsens CDU-Chef Michael Kretschmer. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Geschenk für den Bundesinnenminister: Sachsens CDU-Generalsekretär Tom Unger (rechts) und Landeschef Michael Kretschmer (Mitte) übergaben Alexander Dobrindt (CSU) nach dessen Auftritt beim Landesparteitag in Leipzig einen Nussknacker aus dem Erzgebirge.
Geschenk für den Bundesinnenminister: Sachsens CDU-Generalsekretär Tom Unger (rechts) und Landeschef Michael Kretschmer (Mitte) übergaben Alexander Dobrindt (CSU) nach dessen Auftritt beim Landesparteitag in Leipzig einen Nussknacker aus dem Erzgebirge. Bild: Sebastian Willnow/dpa
230 Delegierte am Samstag in Leipzig, 8677 Mitglieder zum Ende des dritten Quartals: die Sächsische Union 2025.
230 Delegierte am Samstag in Leipzig, 8677 Mitglieder zum Ende des dritten Quartals: die Sächsische Union 2025. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Wurde am Samstag mit 142 von 216 Stimmen zum stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden gewählt: Landrat Rico Anton.
Wurde am Samstag mit 142 von 216 Stimmen zum stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden gewählt: Landrat Rico Anton. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Für weitere zwei Jahre als sächsischer CDU-Chef bestätigt: Ministerpräsident Michael Kretschmer beim Landesparteitag in Leipzig.
Für weitere zwei Jahre als sächsischer CDU-Chef bestätigt: Ministerpräsident Michael Kretschmer beim Landesparteitag in Leipzig. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Mit knapp 85 Prozent zum sächsischen CDU-Generalsekretär gewählt: Tom Unger.
Mit knapp 85 Prozent zum sächsischen CDU-Generalsekretär gewählt: Tom Unger. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Erhielt beim Landesparteitag in Leipzig am Samstag 186 Ja- und 38 Gegenstimmen: Sachsens CDU-Chef Michael Kretschmer.
Erhielt beim Landesparteitag in Leipzig am Samstag 186 Ja- und 38 Gegenstimmen: Sachsens CDU-Chef Michael Kretschmer. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Geschenk für den Bundesinnenminister: Sachsens CDU-Generalsekretär Tom Unger (rechts) und Landeschef Michael Kretschmer (Mitte) übergaben Alexander Dobrindt (CSU) nach dessen Auftritt beim Landesparteitag in Leipzig einen Nussknacker aus dem Erzgebirge.
Geschenk für den Bundesinnenminister: Sachsens CDU-Generalsekretär Tom Unger (rechts) und Landeschef Michael Kretschmer (Mitte) übergaben Alexander Dobrindt (CSU) nach dessen Auftritt beim Landesparteitag in Leipzig einen Nussknacker aus dem Erzgebirge. Bild: Sebastian Willnow/dpa
230 Delegierte am Samstag in Leipzig, 8677 Mitglieder zum Ende des dritten Quartals: die Sächsische Union 2025.
230 Delegierte am Samstag in Leipzig, 8677 Mitglieder zum Ende des dritten Quartals: die Sächsische Union 2025. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Wurde am Samstag mit 142 von 216 Stimmen zum stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden gewählt: Landrat Rico Anton.
Wurde am Samstag mit 142 von 216 Stimmen zum stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden gewählt: Landrat Rico Anton. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
„Wenn wir die Demokratie erhalten möchten...“: Wie Sachsens CDU mit Brandmauer-Antrag verfährt und Kretschmer wiederwählt
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dem neuen Landesvorstand der Sächsischen Union gehört nun auch ein Landrat aus Südwestsachsen an. Das beste Ergebnis in der Parteispitze fuhr derweil jemand ein, der gar nicht da war.

Der Antrag A13 bestand nur aus einem Satz. Und auch in den sechs Sätzen seiner Begründung war nirgend die Rede von einer „Brandmauer“ - auch wenn es dem Kreisverband Meißen mit seiner Initiative ganz offensichtlich um nichts Geringeres als um deren Einsturz ging. „Die Sächsische Union arbeitet mit allen in demokratischen Wahlen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Tino Moritz
3 min.
14:00 Uhr
3 min.
Wie lange ist Kretschmers CDU zu Kompromissen mit Links verdammt?
Meinung
Redakteur
Seit acht Jahren CDU-Landesvorsitzender und Ministerpräsident in Sachsen: Michael Kretschmer.
Beim CDU-Landesparteitag wurde ein Antrag zur Überwindung des Unvereinbarkeitsbeschlusses an die Landtagsfraktion überwiesen.
Tino Moritz
25.11.2025
3 min.
Ein Jahr Minderheitsregierung in Sachsen: Warum Kretschmer ausgerechnet die Linken lobt
CDU und SPD verfügen im Sächsischen Landtag zusammen nur über 51 von 120 Sitzen. “Es ist immer schwieriger, Kompromisse zu finden“, so Ministerpäsident Michael Kretschmer.
CDU und SPD stellen sich ein positives Zeugnis aus und betonen die Zusammenarbeit mit der Opposition. Die so Gepriesenen sehen das deutlich kritischer.
Tobias Wolf
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
Mehr Artikel