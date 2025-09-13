Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Wer die Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann an Sachsens BSW-Spitze ablöst - und wer am Abend seinen Parteiaustritt erklärte

Neuling, Ex-Chefin, Wiedergewählter: Ronny Kupke (links) wurde auf dem Landesparteitag in Bautzen zum BSW-Chef gewählt, genauso wie Amtsinhaber Jörg Scheibe. Nicht wieder angetreten war Sabine Zimmermann.
Neuling, Ex-Chefin, Wiedergewählter: Ronny Kupke (links) wurde auf dem Landesparteitag in Bautzen zum BSW-Chef gewählt, genauso wie Amtsinhaber Jörg Scheibe. Nicht wieder angetreten war Sabine Zimmermann. Bild: Paul Glaser/dpa
Neuling, Ex-Chefin, Wiedergewählter: Ronny Kupke (links) wurde auf dem Landesparteitag in Bautzen zum BSW-Chef gewählt, genauso wie Amtsinhaber Jörg Scheibe. Nicht wieder angetreten war Sabine Zimmermann.
Neuling, Ex-Chefin, Wiedergewählter: Ronny Kupke (links) wurde auf dem Landesparteitag in Bautzen zum BSW-Chef gewählt, genauso wie Amtsinhaber Jörg Scheibe. Nicht wieder angetreten war Sabine Zimmermann. Bild: Paul Glaser/dpa
Sachsen
Wer die Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann an Sachsens BSW-Spitze ablöst - und wer am Abend seinen Parteiaustritt erklärte
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wagenknecht-Partei wird im Freistaat künftig von zwei gebürtigen Karl-Marx-Städtern geführt. Ein Leipziger Parteimitglied zog Konsequenzen aus einer anderen Parteitagsentscheidung.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat eine neue Führungsspitze in Sachsen. Ein Landesparteitag wählte am Samstag in Bautzen die beiden Landtagsabgeordneten Ronny Kupke und Jörg Scheibe zu Landesvorsitzenden. Neu im Amt ist der bisherige Parteivize Kupke, der 112 von 138 Stimmen (81,2 Prozent) bekam. Der 48-Jährige, der im Landtag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:08 Uhr
2 min.
Deutsche Gasspeicher zu 75 Prozent gefüllt
Über die deutschen LNG-Terminals kamen am Montag rund 15 Prozent der deutschen Gasimporte. (Archivbild)
Die Erdgasspeicher haben das Füllstandsziel von 70 Prozent zum 1. November längst erreicht - und füllen sich weiter. Die Betreiber sehen trotzdem noch "deutliche Risiken" - wenn es sehr kalt wird.
14:10 Uhr
2 min.
Aufatmen beim EHV Aue: Für den Rückraum kehrt ein alter Bekannter ins Erzgebirge zurück
Mihkel Löpp (r.) kehrt als Verstärkung für den Rückraum überraschend zum EHV Aue zurück. Mobil ist er dank des Leihwagens, den Michael Lenzendorf vom Autohaus Keller übergab.
Die Personalnot beim Handball-Drittligisten ist groß. Sechs Spieler fehlen aktuell, darunter wichtige Stammkräfte. Nun ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht.
Anna Neef
13.08.2025
4 min.
Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann gibt Parteivorsitz ab: Bekommt Sachsens BSW ab Herbst ein neues Männer-Spitzenduo?
Sabine Zimmermann, hier mit Partei- und Fraktionsvize Ronny Kupke (rechts), Bundestagswahlspitzenkandidat Marcel Machill und Co-Chef Jörg Scheibe (links), will im September nicht wieder als BSW-Vorsitzende kandidieren.
Beim Landesparteitag im September will die 64-jährige Werdauerin nicht wieder antreten. Auch der Verbleib ihres bisherigen Co-Chefs gilt als unsicher - wegen parteiinterner Konkurrenz.
Tino Moritz
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Von Tino Moritz
2 min.
14.09.2025
2 min.
Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann gibt Parteiführung in Sachsen ab: Steht das BSW vor einem Kurswechsel?
Meinung
Redakteur
Wohin geht die Reise mit dem BSW von Sahra Wagenknecht nach der bevorstehenden Umbenennung?
Das bisherige Bündnis Sahra Wagenknecht will sich im Dezember einen neuen Parteinamen geben. Auf die Arbeit der Landtagsfraktion dürfte aber auch die neue Parteispitze wenig Auswirkungen haben.
Tino Moritz
Mehr Artikel