Wer die Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann an Sachsens BSW-Spitze ablöst - und wer am Abend seinen Parteiaustritt erklärte

Die Wagenknecht-Partei wird im Freistaat künftig von zwei gebürtigen Karl-Marx-Städtern geführt. Ein Leipziger Parteimitglied zog Konsequenzen aus einer anderen Parteitagsentscheidung.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat eine neue Führungsspitze in Sachsen. Ein Landesparteitag wählte am Samstag in Bautzen die beiden Landtagsabgeordneten Ronny Kupke und Jörg Scheibe zu Landesvorsitzenden. Neu im Amt ist der bisherige Parteivize Kupke, der 112 von 138 Stimmen (81,2 Prozent) bekam. Der 48-Jährige, der im Landtag...