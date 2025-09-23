Wie kann man Mars-Reisenden das qualvolle Ende früherer Wismut-Kumpel ersparen?

Sachsen
Experten des Fachverbandes Strahlenschutz tauschen sich vier Tage lang in Chemnitz aus. Am Sonntag gibt es eine öffentliche Runde über Voraussetzungen einer Mission zum Nachbarplaneten. Kann man diese von zwei Jahren auf bis zu vier strecken?
Was haben Wismut-Kumpel, zumindest solche, die schon vor 1955 im Uranbergbau arbeiteten, und Astronauten einer künftigen Mission zum Mars gemeinsam? Die ähnlich hohe Dosis an radioaktiver Strahlung, der sie ausgesetzt waren beziehungsweise sein werden. Im Uranbergbau setzte sich Strahlenschutz erst nach 1955 durch. Der Schutz sorgte dafür, dass...
