Der Mars, im günstigsten Fall 55 Millionen Kilometer entfernt, im fernsten weit über 400 Millionen.
Der Mars, im günstigsten Fall 55 Millionen Kilometer entfernt, im fernsten weit über 400 Millionen. Bild: Nasa Viking 1 Orbiter
Sachsen
Wie kann man Mars-Reisenden das qualvolle Ende früherer Wismut-Kumpel ersparen?
Redakteur
Von Jens Eumann
Experten des Fachverbandes Strahlenschutz tauschen sich vier Tage lang in Chemnitz aus. Am Sonntag gibt es eine öffentliche Runde über Voraussetzungen einer Mission zum Nachbarplaneten. Kann man diese von zwei Jahren auf bis zu vier strecken?

Was haben Wismut-Kumpel, zumindest solche, die schon vor 1955 im Uranbergbau arbeiteten, und Astronauten einer künftigen Mission zum Mars gemeinsam? Die ähnlich hohe Dosis an radioaktiver Strahlung, der sie ausgesetzt waren beziehungsweise sein werden. Im Uranbergbau setzte sich Strahlenschutz erst nach 1955 durch. Der Schutz sorgte dafür, dass...
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
03.02.2025
8 min.
Spuren im roten Staub: 60 Jahre Mars-Missionen
Faszination Mars: Der Victoria-Krater mit einem Durchmesser von etwa 800 Metern war während mehr als 14 der ersten46 Monate des Erkundungsrovers „Opportunity“ sein Heimatgebiet. Er erreichte den Kraterrand erstmals am 27. September 2006. Der Rand weist eine charakteristische gezackte Form auf, die durch Erosion und Abwärtsbewegung des Kraterwandmaterials entstanden ist.
Der Mars fesselt die Menschen seit Jahrhunderten. Vor 60 Jahren lieferte die Nasa-Sonde „Mariner 4“ die ersten Fotos vom Nachbarn. Damals eine Sensation. Zur Geschichte der Marsmissionen bis heute gibt es jetzt einen beeindruckenden Kunstband.
Stephan Lorenz
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel