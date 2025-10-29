Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am 30. Oktober feiert die Dresdner Frauenkirche das 20-jährige Jubiläum ihrer Wiedereinweihung.
Am 30. Oktober feiert die Dresdner Frauenkirche das 20-jährige Jubiläum ihrer Wiedereinweihung.
Sachsen
Wiedereinweihung der Dresdner Frauenkirche vor 20 Jahren: Auferstanden aus Ruinen
Redakteur
Von Luisa Ederle
Sie war Ruine, Mahnmal – und ist heute ein Ort der Begegnung. Zwanzig Jahre nach ihrem Wiederaufbau erzählt die Frauenkirche in Dresden von der Geschichte einer Stadt – und vom Wandel ihrer Symbolik.

Zwischen alten und neuen Steinen stehen in diesen Tagen in der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche Tausende kleine Figuren aus dem 3D-Drucker. Besucherinnen und Besucher dürfen eine mitnehmen, wenn sie im Gegenzug eine Friedensbotschaft auf einem Post-It hinterlassen. „Unerhört leise! Erinnern. Wirken. Weitertragen“ heißt die Installation...
