Wiedereinweihung der Dresdner Frauenkirche vor 20 Jahren: Auferstanden aus Ruinen

Sachsen
Sie war Ruine, Mahnmal – und ist heute ein Ort der Begegnung. Zwanzig Jahre nach ihrem Wiederaufbau erzählt die Frauenkirche in Dresden von der Geschichte einer Stadt – und vom Wandel ihrer Symbolik.
Zwischen alten und neuen Steinen stehen in diesen Tagen in der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche Tausende kleine Figuren aus dem 3D-Drucker. Besucherinnen und Besucher dürfen eine mitnehmen, wenn sie im Gegenzug eine Friedensbotschaft auf einem Post-It hinterlassen. „Unerhört leise! Erinnern. Wirken. Weitertragen“ heißt die Installation...
