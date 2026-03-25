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Die Versammlung des Regionalen Planungsverbands am Mittwoch im Chemnitzer Rathaus.
Die Versammlung des Regionalen Planungsverbands am Mittwoch im Chemnitzer Rathaus. Foto: Oliver Hach
Die Versammlung des Regionalen Planungsverbands am Mittwoch im Chemnitzer Rathaus.
Die Versammlung des Regionalen Planungsverbands am Mittwoch im Chemnitzer Rathaus. Foto: Oliver Hach
Sachsen
Windkraftplan für Region Chemnitz nimmt wichtige Hürde - so kontrovers lief die Debatte
Redakteur
Von Oliver Hach
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Die Planungsregion Chemnitz hat der öffentlichen Auslegung des Raumordnungsplans Wind zugestimmt. Die Diskussion war hitzig, der Widerstand ist groß. Was sind die nächsten Schritte?

Die geordnete Planung von Windkraftstandorten in Südwestsachsen hat eine wichtige Hürde genommen. Die Verbandsversammlung der Planungsregion Chemnitz stimmte am Mittwoch mehrheitlich für die öffentliche Auslegung des lange erarbeiteten Raumordnungsplans Wind. Damit kann die Beteiligung der Öffentlichkeit an der konkreten Ausgestaltung der...
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