Windkraftplan für Region Chemnitz nimmt wichtige Hürde - so kontrovers lief die Debatte

Sachsen
Die Planungsregion Chemnitz hat der öffentlichen Auslegung des Raumordnungsplans Wind zugestimmt. Die Diskussion war hitzig, der Widerstand ist groß. Was sind die nächsten Schritte?
Die geordnete Planung von Windkraftstandorten in Südwestsachsen hat eine wichtige Hürde genommen. Die Verbandsversammlung der Planungsregion Chemnitz stimmte am Mittwoch mehrheitlich für die öffentliche Auslegung des lange erarbeiteten Raumordnungsplans Wind. Damit kann die Beteiligung der Öffentlichkeit an der konkreten Ausgestaltung der...
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