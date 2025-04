Wirkung der Grenzkontrollen: Kaum noch gefährliche Schleusungen

Der Schmuggel illegaler Migranten in Kleintransportern ist nahezu eingebrochen. Nicht nur an Sachsens Außengrenzen kommen immer weniger unerlaubt Eingereiste an.

Die Anzahl unerlaubt eingereister Migranten ist an den sächsischen Außengrenzen zum Jahresanfang deutlich zurückgegangen. 441 Menschen ohne die entsprechenden Dokumente griff die Bundespolizei im Januar auf, ein Fünftel weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Entlang der gesamten deutschen Außengrenzen war der Rückgang mit rund 22...