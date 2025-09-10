Womit Sachsen für den Windkraft-Ausbau eine größere Akzeptanz erzielen will

Sachsen
Mit den Stimmen des CDU/SPD-Regierungslagers und der BSW-Fraktion beschloss der Landtag ein Planungsgesetz, das Abstand vom früheren Ziel nimmt und die Beteiligung der Kommunen regelt.
Unter der Berliner Ampel war auch Sachsen vom Bund verbindlich vorgegeben worden, bis Ende 2027 mindestens 1,3 Prozent seiner Fläche und bis 2032 mindestens 2,0 Prozent für Windkraftanlagen auszuweisen. Sachsen entschied sich Ende 2022, das Zwei-Prozent-Ziel um fünf Jahre auf 2027 vorzuziehen. Knapp drei Jahre und eine Koalition später nahm...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.