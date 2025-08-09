Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben

Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.

Da stehen wir wieder. Der Ritus, unsere Kinder mit Tamtam, Tränen und Torte Richtung Schule zu schubsen, scheint eng mit der sächsischen DNA verwoben zu sein. Wie erklären wir sonst, dass Schulanfänge im Landstrich zwischen Annaberg-Buchholz und Zwickau als Festspiele begangen werden, die Familien über Wochen lähmen und erschöpfen.... Da stehen wir wieder. Der Ritus, unsere Kinder mit Tamtam, Tränen und Torte Richtung Schule zu schubsen, scheint eng mit der sächsischen DNA verwoben zu sein. Wie erklären wir sonst, dass Schulanfänge im Landstrich zwischen Annaberg-Buchholz und Zwickau als Festspiele begangen werden, die Familien über Wochen lähmen und erschöpfen....