Zimmermanns Abschied: Wohin steuert das BSW Sachsen nach dem Abgang seiner Mitgründerin?

Nach dem Abgang von Sabine Zimmermann steht die Wahl einer neuen Fraktionsspitze an. Mancher erhofft sich nun ein besseres Verhältnis zu SPD.

Im sächsischen Landtag steht das BSW mit dem Abschied von Fraktionschefin Sabine Zimmermann vor einer umfassenden Neuordnung. Die 64-Jährige skizzierte am Donnerstag den Fahrplan dafür. Bis Weihnachten sollen die Kandidaturen für die neue Fraktionsspitze geklärt sein, die nach einer Klausur über die inhaltliche Ausrichtung Ende Januar... Im sächsischen Landtag steht das BSW mit dem Abschied von Fraktionschefin Sabine Zimmermann vor einer umfassenden Neuordnung. Die 64-Jährige skizzierte am Donnerstag den Fahrplan dafür. Bis Weihnachten sollen die Kandidaturen für die neue Fraktionsspitze geklärt sein, die nach einer Klausur über die inhaltliche Ausrichtung Ende Januar...