Im Streit um Preiserhöhungen geht es durchweg um beliebte Biermarken und Sorten, die zum Anheuser-Busch-Konzern gehören - darunter Beck's. Bild: IMAGO/Dreamstime
Im Streit um Preiserhöhungen geht es durchweg um beliebte Biermarken und Sorten, die zum Anheuser-Busch-Konzern gehören - darunter Beck's. Bild: IMAGO/Dreamstime
Sachsen
Zoff um Preise: Bei diesen beliebten Bieren streicht Edeka jetzt
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Edeka liegt mit dem Brauerei-Riesen Anheuser-Busch im Clinch. Nun kündigt Deutschlands größter Lebensmittelhändler an, bei rund 80 Biersorten den Nachschub zu reduzieren - darunter bei einigen sehr populären wie Beck’s. Das sagt eine Unternehmenssprecherin dazu.

Chemnitz.

Schlechte Nachrichten für Bierfans: Der seit Monaten schwelende Streit um Preise und Lieferkonditionen zwischen dem Brauerei-Riesen Anheuser-Busch (AB InBev) und der europäischen Einkaufsorganisation Everest, zu der auch Edeka gehört, ist offenbar eskaliert. So hat Deutschlands größter Lebensmittelhändler damit begonnen, 10 Biermarken und 80 Biersorten der Großbrauerei nicht mehr im bisherigen Umfang nachzubestellen, um den Druck zu erhöhen. Darunter handelt es sich um durchweg beliebte Biere wie Beck's, Franziskaner, Corona, Löwenbräu, San Miguel, Spaten und Hasseröder. Das bestätigte eine Edeka-Sprecherin jetzt auf Anfrage der „Freien Presse“. Die „Bild“ hatte zuerst darüber berichtet.

Brauerei will drastische Preiserhöhungen durchsetzen

„AB InBev fordert eine drastische Preiserhöhung für ihre Produkte in Höhe von mehreren Millionen Euro“, erklärte die Sprecherin der „Freien Presse“ den Grund für die reduzierten Bestellmengen. „Diese Forderung ist nicht durch tatsächliche Kostensteigerungen in der Produktion gedeckt – sie ist reine Spekulation. Im Sinne unserer Kundinnen und Kunden können wir diese überzogene Preisforderung daher so nicht akzeptieren.“ Edeka betont aber auch: „Wir stehen weiterhin in Gesprächen mit dem Lieferanten und streben eine Einigung zu vertretbaren Preisen an.“ Laut „Bild“ soll AB InBev bis zu 20 Cent pro Flasche mehr fordern. Außerdem soll es Zoff um die Platzierung der Produkte in den Filialen geben.

Edeka: Haben noch genügend Ware auf Lager

Dass die Verbraucher jetzt schon bald vor leeren Beck’s-, Franziskaner- oder Hasseröder-Regalen stehen werden, schließt die Edeka-Sprecherin aber aus. „Wir möchten Entwarnung geben: Wir haben noch genügend Ware auf Lager“, sagte sie der „Freien Presse“. Die werde weiterhin abverkauft. „Die Kundinnen und Kunden werden auch diese Marken weiterhin in unseren Märkten finden“, versprach die Sprecherin. Zugleich ließ sie aber offen, wie lange die Vorräte und die reduzierten Bestellmengen reichen werden. Stattdessen erklärte sie: „Die Verbraucherinnen und Verbraucher werden sicher zu anderen Marken sowie zu unseren Eigenmarken wechseln.“

Ende des Konflikts nicht absehbar

Zum Konzern AB InBev gehören weltweit unzählige Marken wie Budweiser, Beck‘s, Diebels, Franziskaner, Haake-Beck, Corona, Hasseröder, Löwenbräu, Spatenbräu, Leffe und Hoegaarden. Ob und wann die betroffenen Marken zurückkehren, ist offen. AB InBev hat sich auf Anfrage mehrerer Medien zu diesem Konflikt bislang nicht geäußert. (juerg)

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Fassung dieses Artikels hieß es mit Bezug auf die Berichterstattung in der „Bild“, dass Edeka Biersorten aus dem Sortiment gestrichen habe. Das ist nicht korrekt. Richtig ist laut Edeka, dass bei bestimmten Biersorten die Bestellmengen reduziert worden sind.

