Zoo Leipzig: Erstmals Nachwuchs bei den in Deutschland extrem seltenen Habichtskäuzen

Vor 100 Jahren galt der Habichtkauz bundesweit als ausgestorben. Jetzt sind zwei Jungvögel dieser nach wie vor in Deutschland extrem seltenen Eulenart im Zoo Leipzig zur Welt gekommen.

Leipzig. Erstmals hat sich im Zoo Leipzig Nachwuchs bei den Habichtskäuzen eingestellt: Schon Anfang Mai schlüpften die zwei Jungvögel. Bestens versorgt, sind sie nun flügge geworden. Besucher können sie jetzt bei ihren Flugversuchen in der Voliere im Leoparden-Tal beobachten.

Nur vereinzelte Bestände in Mittel- und Südeuropa

Der Habichtskauz ähnelt dem Waldkauz (Strix aluco), ist aber kontrastreicher gefärbt, bedeutend größer und oft mehr als doppelt so schwer wie dieser. Er gehört zu den Eulen, hat einen großen runden Kopf mit markantem Gesichtsschleier und einen relativ langen, gerundeten Schwanz. Die rötlich- bis dunkelbraunen, leicht längs oval und mandelförmigen Augen sind auffallend klein. Hauptsächlich ernährt sich der Habichtskauz von Mäusen, Tauben, Spatzen, Eidechsen und Insekten. Er mag lichte Wälder. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Skandinavien über das Baltikum bis nach Japan. In Mittel- und Südeuropa gibt es nur vereinzelte Bestände.

In Deutschland 1926 ausgerottet

In Deutschland wurden Habichtskäuze im Jahr 1926 ausgerottet, als im Böhmerwald das damals letzte Exemplar erschossen wurde. Durch ein Wiederansiedlungsprojekt im Nationalpark Bayrischer Wald gab es 2007 erstmals wieder eine Freilandbrut. Bis 2014 war die Population auf etwa 15 bis 20 Paare im bayrisch-böhmischen Grenzgebiet angewachsen.

In Nordbayern schon 100 Habichtkäuze in die Freiheit entlassen

1965 kam weltweit die erste Nachzucht von Habichtskäuzen, auch Uralkäuze genannt, in menschlicher Obhut im Tiergarten Nürnberg zur Welt. Vor allem in Nordostbayern sind sie durch Auswilderungen inzwischen wieder heimisch geworden. Laut Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB) sind in den Wäldern der Oberpfalz und Oberfrankens seit 2017 mit Beginn des Wiederansiedlungsprojektes gut 100 Habichtskäuze in die Freiheit entlassen worden.

Leipziger Nachwuchs soll in Österreich heimisch werden

„Die Freude über die beiden Jungvögel ist groß und absolut berechtigt“, kommentiert Kurator Ruben Holland die Bedeutung des Leipziger Zuchterfolgs. „Nur durch Wiederansiedlungsprojekte, zum Beispiel im Bayerischen Wald und Wiener Wald, ist es gelungen, diese Eulenart wieder heimisch zu machen.“ Der Leipziger Zoo will nach eigenen Angaben mit seinen Jungvögeln nun ebenfalls einen Beitrag zum Aufbau einer stabilen Population in Europa leisten und sie an ein Wiederansiedlungsprojekt in Österreich abgeben. Wann das genau sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. (juerg)