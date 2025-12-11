„Zu großer Umfang des Personalkörpers“: Wovor Sachsens Rechnungshof Kretschmers CDU/SPD-Minderheitskoalition warnt

Den Döbelner Finanzkontrolleuren geht der Stellenabbau in der Landesverwaltung nicht schnell genug. Erhören die Abgeordneten die Empfehlungen?

Gegen bestimmte Gesetzmäßigkeiten kommt selbst Rechnungshofpräsident Jens Michel nicht an. Bei der Vorstellung des jüngsten Jahresberichts hört er sich am Dienstag zunächst fast entschuldigend an. Die Finanzkontrolleure könnten einen Landeshaushalt erst zu prüfen beginnen, nachdem die Staatsregierung die Daten übermittle. Dies passiere...