  • Zwickauer Monopoly-Macher lüften Geheimnis: Welche Stadt in Sachsen bekommt die Schlossallee?

Nun hat auch Sachsen sein eigenes Monopoly-Spiel. Für Herausgeber Florian Freitag von der Agentur Polar 1 ist es bereits die zehnte Regional-Ausgabe des berühmten Spiels.
Nun hat auch Sachsen sein eigenes Monopoly-Spiel. Für Herausgeber Florian Freitag von der Agentur Polar 1 ist es bereits die zehnte Regional-Ausgabe des berühmten Spiels. Bild: Andreas Kretschel
Sachsen
Zwickauer Monopoly-Macher lüften Geheimnis: Welche Stadt in Sachsen bekommt die Schlossallee?
Redakteur
Von Frank Hommel
„Begeben Sie sich direkt dorthin:“ Die Sachsen-Edition des legendären Würfelspiels ist fertig. Welche Orte und Institutionen – vom Erzgebirge bis ins Vogtland – es aufs Spielbrett geschafft haben.

Mit dem Hin- und Herschieben größerer und kleinerer Geldbeträge kennt sich Thomas Hetzel aus. Mit der Entgegennahme von Steuern ebenso. Und mit Baurecht erst recht. Schließlich ist er Bürgermeister der Kleinstadt Oberlungwitz. Dass er aber weiß, dass ein Hotel erst gebaut werden kann, wenn auf den anderen Straßen der entsprechenden Farbe...
