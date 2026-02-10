MENÜ
Dokumente mit geschwärzten Bereichen, die in den vom US-Justizministerium freigegebenen Jeffrey-Epstein-Akten enthalten sind, zeigen Mails zwischen Jeffrey Epstein und „The Duke“.
Dokumente mit geschwärzten Bereichen, die in den vom US-Justizministerium freigegebenen Jeffrey-Epstein-Akten enthalten sind, zeigen Mails zwischen Jeffrey Epstein und „The Duke“. Bild: US Department Of Justice/US Department Of Justice/PA Media/dpa
Welt
Der Dreck aus den Akten und was die Opfer Epsteins sich wünschen
Von Thomas Spang
Die Opfer des Missbrauchs von Frauen und Mädchen durch Jeffrey Epstein und sein weltumspannendes Netz an Nutznießern lassen nicht locker. Sie verlangen die juristische Aufarbeitung eines Skandals, für den bisher nur noch eine weitere Person vor Gericht stand.

Die Münder der acht Frauen sind mit schwarzen Markerstrichen verdeckt. Eine Anspielung auf die geschwärzten Passagen in den 3,5 Millionen Dokumenten, Fotos und Videos, die das USJustizministerium unter Druck des Kongresses Ende Januar öffentlich zugänglich gemacht hat.
