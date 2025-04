Freigegebene US-Geheimakten enthüllen CIA-Operationen: Mit Sabotage und Bestechung gegen den Kommunismus

US-Präsident Donald Trump hatte verfügt, weitere Papiere zum Mord an John F. Kennedy freizugeben. Dort finden sich interessante Hinweise weit über den Fall hinaus.

Washington. Die Freigabe von insgesamt 80.000 Seiten Geheimakten über den Mord an Präsident John F. Kennedy 1963 hat neue Details über CIA-Operationen zur Durchsetzung amerikanischer Interessen ans Tageslicht gebracht. Das in Washington ansässige Geschichtsforschungsinstitut National Security Archive hat das vormals geheime Material aus den frühen 1960er-Jahren ausgewertet und diese Woche online gestellt. Unter den Dokumenten, die US-Präsident Donald Trump im März freigegeben hat, befinden sich solche über Beratungen zu Operationen des Geheimdienstes CIA in Kuba, Italien, Brasilien, Vietnam, dem damaligen Britisch-Guayana und weiteren Nationen.

Die sieben mehrseitigen Dokumente stammen von dem hochrangigen Beratungskomitee des Weißen Hauses, dem „Rat des Präsidenten für Geheimdienstaktivitäten im Ausland“ und der sogenannten „Special Group“, die laut National Security Archive Geheimoperationen genehmigen musste. Archiv-Forscher Arturo Jimenez-Bacardi erklärte, die Dokumente erlaubten einen Blick auf den Entscheidungsprozess bei Eingriffen „in die internen Angelegenheiten von Ländern auf der ganzen Welt“.

Papiere zeigen die Entscheidungswege

Ein Protokoll vom September 1963 berichtet etwa von einer CIA-Kampagne zur Finanzierung und Koordinierung eines Streiks gegen den reformorientierten Premierminister Cheddi Jagan in Britisch-Guayana. Die CIA habe mit dem Präsidenten des US-Gewerkschaftsverbands, George Meany, ein Programm entwickelt, den Streikenden 435.000 Dollar zu geben. Ein undercover tätiger CIA-Vertreter habe das „Streik-Programm“ gemanagt. Meany galt als stark antikommunistisch eingestellter Gewerkschafter. In Brasilien habe die CIA Geheimoperationen in den Gewerkschaften unternommen, um die Kommunisten dort zu schwächen.

Im selben Dokument heißt es, die CIA habe in Italien der Christdemokratischen Partei eine Million Dollar für den Wahlkampf zukommen lassen und „anderen politischen Elementen“ 600.000 Dollar. In Vietnam habe die CIA 43.000 „Irreguläre“ ausgebildet, die Operationen der „Bergvölker“ gegen den kommunistischen Vietcong unterstützt und südvietnamesische Spezialstreitkräfte ausgebildet. Mit Bergvölkern sind indigene Bevölkerungsgruppen gemeint, die damals aufseiten der USA gekämpft haben.

Debatten über Vorgehen gegen Kuba

Viel diskutiert wurden Operationen gegen die Regierung von Fidel Castro in Kuba. Bei einer Sitzung der „Special Group“ im April 1963 wurden „Raffinerien und Kraftwerke“ als potenziell besonders gute Angriffsziele genannt. CIA-Direktor John McCone habe sich gegen „extreme“ Arten der Sabotage wie die vollständige Zerstörung von Ernten oder das Verseuchen von Trinkwasser ausgesprochen. Eine Kombination wirtschaftlicher und anderer Druckmittel mit Sabotage-Aktivitäten könnten ein Klima schaffen, „um die Castro-Organisation zu fragmentieren“.

Im August 1960 diskutierte die „Special Group“ Pläne gegen Patrice Lumumba, Premierminister des Kongo nach der belgischen Kolonialherrschaft. Eine Reihe von Mitteln wurde in Betracht gezogen, darunter die Idee, hohe Vertreter der katholischen Kirche zu „benutzen“. Die Sitzungsteilnehmer seien sich einig gewesen, dass die Planung für den Kongo „nicht unbedingt die Überlegung einer bestimmten Art der Aktivität ausschließen würde, Lumumba wegzuschaffen“. Lumumba wurde bei einem Militärputsch gestürzt und im Januar 1961 ermordet.

Weitere Akten könnten öffentlich werden

US-Präsident Trump hatte am 17. März Anweisung gegeben, die letzten Geheimdokumente zum Attentat auf Präsident Kennedy umgehend freizugeben. Im Namen der „Maximierung der Transparenz“ sei das Material ohne Schwärzungen publiziert worden. Anscheinend haben die Papiere keine dramatischen neuen Details zum Mord offenbart.

Trump hatte angekündigt, er werde auch die Freigabe geheimer Dokumente zum Mord an dem Bürgerrechtler Martin Luther King im Jahr 1968 prüfen. Der mutmaßliche Attentäter James Earl Ray starb 1998 in Haft in den USA. Umstritten bleibt das mögliche Mitwissen von Regierungsstellen, und manche Kritiker haben Zweifel an der Einzeltätertheorie. (epd)