Israelische Panzertruppen sind am Rande des Gazastreifens stationiert. Die Einhaltung der Waffenruhe und der Abzug der israelischen Armee soll auch von US-Soldaten kontrolliert werden.
Israelische Panzertruppen sind am Rande des Gazastreifens stationiert. Die Einhaltung der Waffenruhe und der Abzug der israelischen Armee soll auch von US-Soldaten kontrolliert werden. Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Welt
Gaza-Waffenruhe: US-Soldaten als Friedenswächter
Von Thomas Seibert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine internationale Truppe mit US-Beteiligung soll die Feuerpause überwachen. Trump plant zur Geiselfreilassung Nahost-Besuch.

Eine internationale Truppe mit Beteiligung der USA soll verhindern, dass der Gaza-Krieg nach der bevorstehenden Freilassung der Hamas-Geiseln wieder aufflammt. Die 200 US-Soldaten, deren Vorhut bereits im Einsatzgebiet eingetroffen ist, bilden den Kern amerikanischer Sicherheitsgarantien, mit denen die Hamas zur Zustimmung zum Friedensplan von...
