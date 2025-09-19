Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Welt
  • |

  • Nach dem Aus für US-Comedian Jimmy Kimmel: Am späten Abend lacht nur noch der Zensor

US-Präsident Donald Trump will nach der Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel weitere Kritiker aus dem TV verbannen lassen.
US-Präsident Donald Trump will nach der Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel weitere Kritiker aus dem TV verbannen lassen. Bild: Leon Neal/dpa
US-Präsident Donald Trump will nach der Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel weitere Kritiker aus dem TV verbannen lassen.
US-Präsident Donald Trump will nach der Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel weitere Kritiker aus dem TV verbannen lassen. Bild: Leon Neal/dpa
Welt
Nach dem Aus für US-Comedian Jimmy Kimmel: Am späten Abend lacht nur noch der Zensor
Von Karl Doemens
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Sarkasmus und Galgenhumor reagieren die verbliebenen Late-Night-Shows auf die Einstellung der Sendung des Comedian Jimmy Kimmel. Die liberale amerikanische Öffentlichkeit ist schockiert und empört. Derweil will Donald Trump die Angriffe auf Kritiker noch eskalieren.

Der Late-Night-Talker Stephen Colbert legte sich den rechten Zeigefinger auf den Mund und ließ die kritischen Passagen seines Vortrags nur in Untertiteln einblenden. Sein Kollege Jon Stewart begrüßte die Zuschauer aus einem Versailles-ähnlichen Studio mit einem golden eingerahmten Trump-Bild. Jimmy Fallon wurde bei seinem Bericht über die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
Von Karl Doemens
3 min.
18.09.2025
3 min.
Leitartikel zur Absetzung der US-Talkshow von Jimmy Kimmel: Amerika hat nichts mehr zu lachen
Meinung
Menschen gehen in los Angeles am Studio der Talkshow „Jimmy Kimmel Live!“ auf dem Hollywood Boulevard vorbei. Die Sendung wurde jetzt abgesetzt
Die Absetzung der Late Night-Show des Comedian Jimmy Kimmel markiert den bisherigen Höhepunkt des Kreuzzugs gegen kritische Medien in den USA. Doch Donald Trump hat schon die nächsten Ziele im Visier.
Karl Doemens
12:59 Uhr
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
19.09.2025
4 min.
Trump stellt Lizenzen von US-Sendern infrage
Trump beschwert sich öfter über kritische Berichterstattung über ihn.
An der Absetzung der US-Talkshow von Jimmy Kimmel gab es harsche Kritik. Nun beschwert sich Trump erneut über kritische Berichterstattung über ihn - und macht Andeutungen zu deren Lizenzen.
13:00 Uhr
2 min.
Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.
Annegret Riedel
Mehr Artikel