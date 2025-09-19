Nach dem Aus für US-Comedian Jimmy Kimmel: Am späten Abend lacht nur noch der Zensor

Welt
Mit Sarkasmus und Galgenhumor reagieren die verbliebenen Late-Night-Shows auf die Einstellung der Sendung des Comedian Jimmy Kimmel. Die liberale amerikanische Öffentlichkeit ist schockiert und empört. Derweil will Donald Trump die Angriffe auf Kritiker noch eskalieren.
Der Late-Night-Talker Stephen Colbert legte sich den rechten Zeigefinger auf den Mund und ließ die kritischen Passagen seines Vortrags nur in Untertiteln einblenden. Sein Kollege Jon Stewart begrüßte die Zuschauer aus einem Versailles-ähnlichen Studio mit einem golden eingerahmten Trump-Bild. Jimmy Fallon wurde bei seinem Bericht über die...
