Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trump beriet sich mit Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs.
Trump beriet sich mit Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Trump beriet sich mit Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs.
Trump beriet sich mit Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Welt
Ukraine-Gipfel im Weißen Haus: Selenskyj und seine sieben Bodyguards
Von Karl Doemens
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit geballter Kraft wollen europäische Regierungschefs Donald Trump wieder auf einen gemeinsamen Friedenskurs für die Ukraine bringen. Bei einem Treffen im Weißen Haus scheinen sie erste Erfolge zu erzielen. Nun soll es einen Zweiergipfel der Präsidenten Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj geben.

Dieses Mal war Wolodymyr Selenskyj auf alles vorbereitet. Noch während der Begrüßung in dem mit goldenem Tand überladenen Oval Office sagte der ukrainische Präsident ein dutzend Mal „Thank you“. Dann überreichte er dem Gastgeber einen Brief seiner Ehefrau für die First Lady Melania Trump. Vor allem hatte er sich eine blazerähnliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
13.08.2025
6 min.
Trump warnt Putin vor schwerwiegenden Konsequenzen
US-Präsident Donald Trump droht Wladimir Putin vor dem Alaska-Gipfel mit schwerwiegenden Konsequenzen, sollte der Kremlchef nicht einlenken.
Vor dem in Alaska geplanten Treffen Trumps mit Putin stellen sich Europäer bei einer Telefonkonferenz mit dem US-Präsidenten demonstrativ hinter die Ukraine. Am Abend äußert sich Donald Trump.
Jörg Blank, Carsten Hoffmann, Andreas Hoenig und Axel Hofmann, dpa
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
18.08.2025
7 min.
Gipfel im Weißen Haus ist uneins über Waffenruhe für Ukraine
Selenskyj und Trump sprachen gemeinsam vor Journalisten.
Nach Kremlchef Putin in Alaska trifft US-Präsident Trump nun den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der hat sich Unterstützung aus Europa mitgebracht.
den dpa-Korrespondentinnen und Korrespondenten
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:30 Uhr
3 min.
Die Plauener Abfallentsorgung bekommt einen neuen Chef
Straßenbahnchef Karsten Treiber und Michael Wagner, zukünftiger Chef der Abfallentsorgung.
Nach 33 Jahren hat das Plauener Müllunternehmen eine neue Leitung. Wer der neue Chef ist und was er mit dem Betrieb vorhat.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel