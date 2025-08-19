Ukraine-Gipfel im Weißen Haus: Selenskyj und seine sieben Bodyguards

Mit geballter Kraft wollen europäische Regierungschefs Donald Trump wieder auf einen gemeinsamen Friedenskurs für die Ukraine bringen. Bei einem Treffen im Weißen Haus scheinen sie erste Erfolge zu erzielen. Nun soll es einen Zweiergipfel der Präsidenten Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj geben.

Dieses Mal war Wolodymyr Selenskyj auf alles vorbereitet. Noch während der Begrüßung in dem mit goldenem Tand überladenen Oval Office sagte der ukrainische Präsident ein dutzend Mal „Thank you". Dann überreichte er dem Gastgeber einen Brief seiner Ehefrau für die First Lady Melania Trump. Vor allem hatte er sich eine blazerähnliche...