US-Präsident befiehlt Angriff auf Ziele im Jemen – Huthis im Visier

Der US-Präsident will Stärke gegenüber der Schiitenmiliz und dem mit ihr verbündeten Iranzeigen. Doch Experten befürchten, dass Trump das Gegenteil von dem erreichen wird, was er eigentlich will.

Als der Angriff begann, standen Kameraleute der amerikanischen Militärs bereit. Die US-Armee verbreitete am Sonntag Videos von nächtlichen Raketenabschüssen von Kriegsschiffen im Roten Meer und von startenden Kampfjets auf Flugzeugträgern. Washington stellte damit klar, dass es bei den Bombardements auf Stellungen der schiitischen...