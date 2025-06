Vereinigte Staaten: Von der „lahmen Ente“ zum Gegenspieler Donald Trumps

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom wird von Trump wegen der Proteste in Los Angeles scharf angegangen. Mit einer staatsmännischen Ansprache gewinnt Newsom Profil.

Den Aufschlag hatte wieder einmal Donald Trump. Bei einem Besuch des Armeestützpunktes Fort Bragg in North Carolina feuerte er am Dienstag vor der Kulisse der aufgereihten Soldaten eine Breitseite gegen den Mann ab, den er für die „Rebellion“ in Los Angeles verantwortlich macht: Gavin Newsom. Der Gouverneur von Kalifornien sei nicht nur...