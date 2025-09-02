Automobilbranche im Krisenmodus: „Der Mittelstand in Deutschland muss mutiger werden“

Wirtschaft regional
Die Probleme der Autobauer schlagen längst auf die Zulieferer durch. Ein Branchenkenner sagt: Die Firmen müssen flexibler werden und neue Geschäftsbereiche erschließen. Die Verteidigung ist einer davon.
Gewinneinbrüche, Sparprogramme, Stellenabbau: Die Autobauer und Zulieferer haben mit zig Problemen zu kämpfen. Die deutsche Autoindustrie macht zwar immer noch Milliardengewinne, musste zuletzt aber Gewinneinbrüche verkraften. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche und Audi traf es. Die Negativmeldungen waren nichts Neues. Vielmehr reihten sie...
