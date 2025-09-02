Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einem Automobilzulieferer arbeitet eine Mitarbeiterin in der Montage an einem Motor. Die Zulieferindustrie muss flexibler werden, fordert ein Branchenexperte.
Bei einem Automobilzulieferer arbeitet eine Mitarbeiterin in der Montage an einem Motor. Die Zulieferindustrie muss flexibler werden, fordert ein Branchenexperte. Bild: Martin Schutt/dpa
Bei einem Automobilzulieferer arbeitet eine Mitarbeiterin in der Montage an einem Motor. Die Zulieferindustrie muss flexibler werden, fordert ein Branchenexperte.
Bei einem Automobilzulieferer arbeitet eine Mitarbeiterin in der Montage an einem Motor. Die Zulieferindustrie muss flexibler werden, fordert ein Branchenexperte. Bild: Martin Schutt/dpa
Wirtschaft regional
Automobilbranche im Krisenmodus: „Der Mittelstand in Deutschland muss mutiger werden“
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Probleme der Autobauer schlagen längst auf die Zulieferer durch. Ein Branchenkenner sagt: Die Firmen müssen flexibler werden und neue Geschäftsbereiche erschließen. Die Verteidigung ist einer davon.

Gewinneinbrüche, Sparprogramme, Stellenabbau: Die Autobauer und Zulieferer haben mit zig Problemen zu kämpfen. Die deutsche Autoindustrie macht zwar immer noch Milliardengewinne, musste zuletzt aber Gewinneinbrüche verkraften. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche und Audi traf es. Die Negativmeldungen waren nichts Neues. Vielmehr reihten sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
21.08.2025
3 min.
Volkswagen-Krise: Was Ex-VW-Sachsen-Chef Löschmann den Zulieferern rät
Die Produktion im Zwickauer Fahrzeugwerk von Volkswagen Sachsen dominiert die Wirtschaft der Region.
Die Sparpläne des Volkswagenkonzerns treffen die Zulieferindustrie in Südwestsachsen hart. Die Monokultur müsse nun schrittweise überwunden werden, sagt der Unternehmensberater.
Christoph Ulrich
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
15.08.2025
5 min.
Nach Gewinneinbrüchen: Ist das Autoland Deutschland am Ende?
Die deutschen Autobauer hatten zuletzt deutliche Gewinneinbrüche verkündet.
Gewinneinbrüche, Sparprogramme, Stellenabbau: Die Autobauer und Zulieferer haben mit zig Problemen zu kämpfen und müssen kräftig gegensteuern. Wie sehr ist die Autoindustrie in Deutschland in Gefahr?
Robin Wille, dpa
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
Mehr Artikel