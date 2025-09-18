Chinesischer Online-Riese übernimmt die Ketten Media-Markt und Saturn

Jetzt ist es so gut wie fix: Das Bundeskartellamt billigt die Übernahme von Media-Markt-Saturn durch den chinesischen E-Commerce-Giganten JD.com. Doch was bedeutet das für die Läden, Mitarbeiter und Kunden auch in Sachsen?

Düsseldorf Chemnitz. Knapp 400 Media-Markt- und Saturn-Filialen betreibt die Muttergesellschaft Ceconomy in Deutschland, darunter gut ein Dutzend in Sachsen. Läden der Kette gibt es zum Beispiel in Chemnitz, Zwickau, Plauen und Meerane. In der Regel sind diese Märkte Ankermieter in großen Shopping-Malls. Von deren Laufkundschaft profitieren auch die Geschäfte ringsherum. Nun will aber der größte chinesische Einzelhändler die Muttergesellschaft von Media-Markt-Saturn übernehmen. Doch welche Folgen hat das langfristig für den stationären Einzelhandel in Deutschland?

Bundeskartellamt gibt grünes Licht

Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen den Einstieg des chinesischen Konzerns JD.com bei Europas größtem Elektronik-Fachhändler Media-Markt-Saturn. Die deutsche Wettbewerbsbehörde hat für den Erwerb der Muttergesellschaft Ceconomy am Donnerstag grünes Licht gegeben. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, erklärte, JD.com sei bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv, etwa mit der Marke joybuy. „Der Zusammenschluss gibt keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken.“

Einen kleinen Haken gibt es noch

In trockenen Tüchern ist der Deal damit aber noch nicht. Das Bundeskartellamt ist nämlich ausschließlich für die Prüfung der Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen auf den Wettbewerb zuständig. Sicherheitspolitische Bedenken fallen dagegen in die Zuständigkeit von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Sie könnte noch ein Veto gegen diesen Deal einlegen. Möglicherweise muss auch die EU die Fusion noch absegnen. Branchenkenner gehen aber davon aus, dass das Geschäft durchgewunken werden wird.

JD.com nach Umsatz größter Einzelhändler Chinas

Der neue Eigentümer bringt viel Schlagkraft in die geplante Übernahme mit ein, bezeichnet sich selbst als „ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen“. Der Spezialist für Online-Handel ist nach Umsatz Chinas größter Einzelhändler und bekannt für schnelle Lieferketten. Sein Jahresumsatz wird mit knapp 159 Milliarden US-Dollar (2024) angegeben. JD.com will nun über die Tochter Jingdong Holding Germany Mehrheitsaktionär beim deutschen Elektronik-König Ceconomy werden und den Aktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot vorlegen. Dieses Angebot soll einem Unternehmenswert von vier Milliarden Euro entsprechen. Größter Ceconomy-Aktionär ist bisher die Mitgründerfamilie Kellerhals mit 29,2 Prozent. Dazu kommt die am Großhandelskonzern Metro beteiligte Meridian-Stiftung mit gut elf Prozent, der Familienkonzern Haniel mit 16,7 Prozent sowie Freenet mit 6,7 Prozent.

Rund 17.000 Mitarbeiter in Deutschland von Übernahme betroffen

Ceconomy ist laut Geschäftsbericht mit mehr als 1000 Märkten in elf europäischen Ländern präsent. Im jüngsten vollständigen Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende September) erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 22,4 Milliarden Euro, von dem ein knappes Viertel auf das Onlinegeschäft entfiel. Weltweit beschäftigte der Konzern Ende September 2024 rund 50.000 Menschen, davon rund 17.000 in Deutschland.

Was kommt nun auf die Kunden zu?

Branchenkenner erwarten, dass Media-Markt und Saturn nach einer Übernahme durch JD.com künftig digital deutlich besser aufgestellt sein wären - mit besserer eigener Logistik, einem noch breiteren Online-Angebot, durch einen gemeinsamen JD.com-Auftritt und vielleicht auch günstigeren Preisen. Für die Kunden würde sich zwar zunächst kaum etwas verändern: So sichert JD.com zu, Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, Standorte und Mitbestimmung im Aufsichtsrat für drei Jahre nicht anzutasten. Die Übernahme soll bis Anfang 2026 erfolgen. Ob die bekannten Handelsmarken Media-Markt und Saturn allerdings langfristig bestehen bleiben, perspektivisch zusammengelegt oder neu ausgerichtet werden, ist aber offen. Auch eine strategische Umorientierung noch stärker auf den Online-Handel nach diesen drei Jahren ist denkbar - mit dann noch wohl auch langfristigen Folgen für den stationären Einzelhandel im Umfeld der deutschen und sächsischen Media-Markt- und Saturn-Märkte. (juerg/mit dpa)