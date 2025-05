Die Krise hat die Wirtschaft der Region Chemnitz fest im Griff – das zeigen aktuelle Konjunkturberichte

Die Geschäftslage der Unternehmen in Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistungsgewerbe haben sich in Südwestsachsen weiter eingetrübt. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer.

In der Wirtschaft der Region Chemnitz hat sich in diesem Frühjahr kein Aufwärtstrend abgezeichnet. Die Mehrheit der Branchen stagniert auf niedrigen Niveau oder befindet sich weiterhin im Abwärtstrend. Auch bei den Handwerksbetrieben im Kammerbezirk Chemnitz bleibt der Blick in die Zukunft eher negativ. Das zeigen die aktuellen...