Doppelt so viele wie 2015: Immer mehr Unternehmen in Sachsen beschäftigen Ausländer

Wirtschaft regional
Sachsen holt bei der Beschäftigung von internationalen Fachkräften auf. Doch wie viele sind es überhaupt, welche Qualifikationen bringen sie mit, verdrängen sie einheimische Arbeitnehmer?
Die Lage ist ernst: In den kommenden fünf Jahren werden in Sachsen 180.000 Stellen frei, weil die Arbeitskräfte in den Ruhestand gehen. Davon kann aber jede dritte nicht nachbesetzt werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.