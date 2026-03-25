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Omeras GmbH in Lauter-Bernsbach im Erzgebirge: Ein Mitarbeiter aus Gambia bereitet Stahlbleche für die Oberflächenbehandlung vor.
Omeras GmbH in Lauter-Bernsbach im Erzgebirge: Ein Mitarbeiter aus Gambia bereitet Stahlbleche für die Oberflächenbehandlung vor. Foto: Jan Woitas/dpa
Omeras GmbH in Lauter-Bernsbach im Erzgebirge: Ein Mitarbeiter aus Gambia bereitet Stahlbleche für die Oberflächenbehandlung vor.
Omeras GmbH in Lauter-Bernsbach im Erzgebirge: Ein Mitarbeiter aus Gambia bereitet Stahlbleche für die Oberflächenbehandlung vor. Foto: Jan Woitas/dpa
Wirtschaft regional
Doppelt so viele wie 2015: Immer mehr Unternehmen in Sachsen beschäftigen Ausländer
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
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Sachsen holt bei der Beschäftigung von internationalen Fachkräften auf. Doch wie viele sind es überhaupt, welche Qualifikationen bringen sie mit, verdrängen sie einheimische Arbeitnehmer?

Die Lage ist ernst: In den kommenden fünf Jahren werden in Sachsen 180.000 Stellen frei, weil die Arbeitskräfte in den Ruhestand gehen. Davon kann aber jede dritte nicht nachbesetzt werden.
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