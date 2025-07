Dow schließt „Herzstück“ der Chemieproduktion in Sachsen: Hunderte Jobs gefährdet

Der US-Konzern Dow Chemical macht unter anderem seine zentrale chemische Großanlage in Sachsen dicht. Chemiemanager fürchten nun, dass dieses Aus weitere Jobs in der Region kosten könnte.

Böhlen. Der US-Chemiekonzern Dow Chemical wird zwei Großanlagen in Ostdeutschland dauerhaft schließen. Bis zum vierten Quartal 2027 soll in Böhlen (Sachsen) und Schkopau (Sachsen-Anhalt) noch produziert werden. Dann ist für immer Schluss, hat der Chemieriese am Montag mitgeteilt.

In Böhlen wird „Herz“ des Olefinverbundes abgeschaltet

Bei der Anlage in Sachsen handelt es um einen Cracker. Dieses Werk bezeichnet Dow selbst als Herzstück des Olefinverbundes in der Region. Dort wird Rohbenzin unter großem Energieeinsatz in Vorprodukte für wichtige Kunststoffe und andere chemische Grundstoffe wie Ethylen und Propylen umgewandelt. Diese Produkte werden dann an andere Unternehmen im Chemiedreieck geliefert. In Schkopau legt Dow hingegen eine große Anlage zur Basischemie-Produktion von Chlor-Alkali und Vinyl still, die zur PVC-Kunststoffherstellung benötigt werden.

Politik kämpfte vergeblich für Erhalt

Die Bundesregierung sowie die Landesregierungen von Sachsen und Sachsen-Anhalt hatten zwar um den Erhalt dieser beiden Anlagen gekämpft. So hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schon vor seinem Antritt persönlich mit Dow-Chef Jim Fitterling gesprochen und eine Entlastung durch eine neue Energiepolitik angekündigt. Das stimmte den größten US-Chemiehersteller aber nicht um. Dow fährt ein hartes Sparprogramm, um die Rendite zu verbessern. Die Amerikaner betonen aber, dass sie nicht die gesamte Dow-Produktion in Ostdeutschland aufgeben wollen, sondern nur zwei Anlagen an zwei Standorten. In Mitteldeutschland betreibt Dow neben den betroffenen Anlagen noch mehrere Kunststoffanlagen in Schkopau und Leuna, eine Anlage zur Herstellung von Baumaterialien in Schkopau sowie eine Anilin-Anlage in Böhlen. Diese Anlagen sind nicht von der aktuellen Entscheidung betroffen.

Rund 700 Chemiearbeiter haben im Mai gegen die Stilllegungspläne von Dow Chemical in Böhlen demonstriert. Bild: Jan Woitas/dpa Rund 700 Chemiearbeiter haben im Mai gegen die Stilllegungspläne von Dow Chemical in Böhlen demonstriert. Bild: Jan Woitas/dpa

So begründet Dow die Schließungen

.„Unsere Branche sieht sich in Europa nach wie vor mit schwierigen Marktdynamiken und einem anhaltend herausfordernden Kosten- und Nachfrageumfeld konfrontiert“, begründete Dow-Konzernchef Jim Fitterling am Montag die Schließungen. Es gebe auf dem Markt Überkapazitäten, die durch zunehmende Billig-Importe aus Asien noch verschärft werden. Die wirtschaftlichen Wachstumsaussichten schätzt Dow als zu gering ein. Die Nachfrage aus Schlüsselindustrien lahmt. Hinzu kommen demnach hohe Energie- und Rohstoffkosten und steigende CO2-Kosten. Auch gibt es laut Dow in Mitteldeutschland keine Produzenten von PVC mehr. Die Kunden sitzen teilweise in Asien. Auch ein Standort in Großbritannien wird daher geschlossen.

Ganz überraschend kommt das Aus aber nicht. Dow hatte bereits im April bekannt gegeben, dass ostdeutsche Anlagen auf dem Prüfstand stehen. Damals war allerdings auch noch darüber gesprochen worden, diese Anlagen möglicherweise nur für eine gewisse Zeit zu schließen.

Rund 550 Mitarbeiter im Osten direkt betroffen

Der Dow-Konzern beschäftigt im ostdeutschen Chemiedreieck rund 1500 Menschen, insgesamt sind es 3400 in ganz Deutschland. Dow hatte 1995 die ehemaligen DDR-Chemiekombinate übernommen und danach zu modernen Produktionsstätten umgebaut. Vom Aus betroffen sind laut Konzern jetzt 550 der ostdeutschen Mitarbeiter. Das Unternehmen selbst machte keine weiteren Angaben dazu, wie viele es an dem jeweiligen Standort sind. Dow teilte aber mit, man werde „umgehend einen formalen Konsultationsprozess“ mit den Betriebsräten starten. Ziel sei es, die Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeiter zu minimieren und sozialverträgliche Lösungen anzubieten.

Weitere Entlassungen befürchtet: An jedem Chemiearbeitsplatz hängen drei weitere

Der Betriebsratschef des Standorts Böhlen ist sehr besorgt: „Dow legt in Böhlen einen sehr großen Teil seiner Produktion still“, sagte Andreas Zielke der „Mitteldeutschen Zeitung“. Jetzt müsse geschaut werden, „wie es mit oder ohne Dow am Standort weitergeht“. Die Gewerkschaft IGBCE fürchtet weitere Schließungen. „Wenn der Cracker in Böhlen abgeschaltet werden sollte, fallen vor- und nachgelagerte Anlagen in der Prozesskette wie die Dominosteine“, sagte der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis. Auch der Chemie-Landesverband VCI Nordost spricht von möglichen „katastrophalen Folgen“ für die Region. Von der Produktion der beiden Dow-Anlagen in Böhlen und Schkopau seien viele Unternehmen abhängig, vor allem in Mitteldeutschland. „An jedem Chemiearbeitsplatz hängen drei weitere“, warnt der Verband. Die Schließung sei ein „riesiges Einfallstor und wird ganze Produktionsketten infrage stellen“. (juerg)