Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besichtigte in Schutzausrüstung die Baustelle. Er hofft, dass Infineon Gründungen in der Region nach sich zieht.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besichtigte in Schutzausrüstung die Baustelle. Er hofft, dass Infineon Gründungen in der Region nach sich zieht. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besichtigte in Schutzausrüstung die Baustelle. Er hofft, dass Infineon Gründungen in der Region nach sich zieht.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besichtigte in Schutzausrüstung die Baustelle. Er hofft, dass Infineon Gründungen in der Region nach sich zieht. Bild: Robert Michael/dpa
Wirtschaft regional
„Eine der größten Baustellen weit und breit“: Wie in Dresden die neue Infineon-Chipfabrik in den Himmel wächst
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Spitzenzeiten sind mehr als 2000 Bauarbeiter gleichzeitig im Einsatz: Die Dresdner Fabrik ist Infineons größte Einzelinvestition aller Zeiten. Ein neues Förderprogramm soll mehr Startups anlocken.

Sicherheitsschuhe, Warnweste, Handschuhe, Baustellenhelm und Schutzbrille: Nicht nur Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) musste am Donnerstag diese Ausrüstung anlegen. Ohne darf niemand die Baustelle im Dresdner Nordosten betreten, die zurzeit eine der größten der ganzen Region ist.
