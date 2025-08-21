„Eine der größten Baustellen weit und breit“: Wie in Dresden die neue Infineon-Chipfabrik in den Himmel wächst

In Spitzenzeiten sind mehr als 2000 Bauarbeiter gleichzeitig im Einsatz: Die Dresdner Fabrik ist Infineons größte Einzelinvestition aller Zeiten. Ein neues Förderprogramm soll mehr Startups anlocken.

Sicherheitsschuhe, Warnweste, Handschuhe, Baustellenhelm und Schutzbrille: Nicht nur Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) musste am Donnerstag diese Ausrüstung anlegen. Ohne darf niemand die Baustelle im Dresdner Nordosten betreten, die zurzeit eine der größten der ganzen Region ist.