Hammer-Märkte: Diesen Filialen in Sachsen droht die Schließung

Die Unternehmensgruppe Schlau ist insolvent. Geplant ist daher auch ein Kahlschlag bei den Hammer-Fachmärkten. Auf einer internen Schließungsliste stehen etliche Filialen in Sachsen, darunter zwei in der Region.

Zwickau . Die Unternehmensgruppe Schlau, die hinter dem Einrichtungs-Giganten Hammer steht, hatte zwar schon im Juni Insolvenz beim Amtsgericht Bielefeld beantragt. Jetzt erst werden aber die Folgen sichtbar: 66 der bundesweit etwa 180 Märkte sollen Medienberichten zufolge bald schließen, die Zukunft der restlichen Filialen ist ungewiss.

Medienberichte: Zwickau und Siebenlehn Streichkandidaten

Das „Westfalen-Blatt“ hat eine interne Liste mit Hammer-Filial-Standorten veröffentlicht, die aufgegeben werden sollen. Der Großteil davon befindet sich in Nordrhein-Westfalen – etwa in Münster, Minden, Krefeld oder Bielefeld. Dazu zählen aber auch mehrere der derzeit insgesamt knapp 20 Hammer-Märkte in Sachsen - und zwar laut „Westfalen-Blatt“ die Filialen in Delitzsch, Dresden-Gompitz, Görlitz, Heidenau, Ostrau, Siebenlehn, Weißwasser und Zwickau.

In ersten Schlau-Märkten Abverkauf schon gestartet

Auch eine weitere Kette des Unternehmens, die sich an Handwerksbetriebe richtet, ist betroffen: Etwa 50 der 60 Fachmärkte, die unter dem Namen Schlau firmieren, sollen einschließlich der Lager- und Logistikstandorte in den nächsten Wochen schrittweise geschlossen werden. Betroffen davon ist auch der Standort Ostrau in Sachsen. Erste Märkte haben mit dem Abverkauf bereits begonnen.

Gespräche mit Investoren laufen

Das Unternehmen bestätigte die Angaben zu den Hammer-Markt-Schließungen bislang nicht. Wie es mit den Hammer-Märkten weitergeht, sei noch offen, so eine Sprecherin. Zum Hammer-Sanierungskonzept könne sie derzeit keine weiteren Angaben machen. Unternehmensteile wie die Hammer-Märkte und die Fritz Müller Autoteile GmbH sollen aber gerettet werden. Medienberichten zufolge laufen dazu noch Gespräche mit Investoren, die auf der Zielgeraden sein sollen. „Diese Unternehmen sind von den Schließungen im Großhandel nicht betroffen und werden fortgeführt“, zitiert die „Leipziger Volkszeitung“ einen Sprecher. Parallel prüfe die Unternehmensgruppe, ob es für einzelne andere Standorte Nachnutzerlösungen geben könne, wie es heißt.

Die Brüder Schlau Gruppe hat ihren Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Porta Westfalica. Das seit mehr als 100 Jahren in der Heimtextilien- und Baumarktbranche tätige Unternehmen zählt insgesamt rund 3900 Mitarbeiter. (juerg/dpa)