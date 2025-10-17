Hilfe für Region mit Automobil- und Zulieferindustrie: Wird Südwestsachsen bald stärker gefördert?

Wirtschaft regional
Wird der Raum Chemnitz künftig ähnlich gefördert wie die vom Strukturwandel geprägten Kohlegebiete? In Dresden werden jetzt Weichen gestellt.
Masterplan Südwestsachsen – so heißt eine groß angelegte Strategie, mit der Sachsen den Strukturwandel in seiner Automobil- und Zulieferindustrie bewältigen will. Er soll von den Landkreisen Mittelsachsen, Erzgebirge, Vogtland und Zwickau sowie der Stadt Chemnitz gemeinsam mit regionalen Partnern und Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und...
