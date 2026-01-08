MENÜ
Mittels Künstlicher Intelligenz sollen das Einkaufen an den Lidl-SB-Kassen künftig noch flotter gehen. (Archiv) Bild: Marijan Murat/dpa
Mittels Künstlicher Intelligenz sollen das Einkaufen an den Lidl-SB-Kassen künftig noch flotter gehen. (Archiv) Bild: Marijan Murat/dpa
Wirtschaft regional
Lidl erleichtert den Einkauf: Das ändert sich jetzt an den Kassen
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Inzwischen haben sich SB-Kassen als Alternative zu Bedienkassen bei allen Supermarktketten etabliert. Nun legt der Discounter Lidl eine Schippe obendrauf - mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz.

Neckarsulm/Chemnitz.

Lidl-Kunden steht an den Kassen der Discounter-Märkte eine gehörige technische Neuerung bevor. Genauer gesagt: an den SB-Kassen.

Inzwischen haben sie bei allen Supermarktketten Einzug gehalten: Selbstbedienungskassen, an denen Kunden ihre Einkäufe selbst einscannen und dann bargeldlos bezahlen können. Ob Tiefkühlpizza, Sechser-Pack Wasser oder Steaks – mit einem „piep, piep, piep“ ist alles in der SB-Kasse erfasst. Aber was ist mit Bananen, Äpfeln oder Orangen?

Kamera erkennt Obst durchs Einkaufsnetz

Da müssen sich auch Lidl-Kunden erstmal durch ein Bildchen-Menü klicken, das richtige Obst finden und erst danach geht es weiter. Wo ansonsten Zeit gespart wird, klemmt es an dieser Stelle. Noch. Denn dank Künstlicher Intelligenz (KI) soll das Menü-Durchstöbern bald der Vergangenheit angehören.

Wie unter anderem die „Lebensmittel-Zeitung“ berichtet, soll die SB-Kasse in Zukunft selbstständig erkennen, was der Kunde da eingekauft hat. Via Kamera. Die Technik erkennt nach Unternehmensangaben sogar durch Plastiktüten oder Einkaufsnetze hindurch, ob man gerade Tomaten, Kiwis oder Bananen auflegt.

Der Kunde muss dann nicht mehr im Menü blättern, sondern nur noch auswählen, ob etwa seine Banane aus Bio-Anbau stammte oder nicht. Fertig.

Bis Frühjahr: KI-Kassen in der Hälfte der Filialen

Wie lange wird es dauern, bis alle Lidl-Märkte mit der Technologie ausgerüstet sind? „Bis Frühjahr 2026 wird nach aktuellem Stand jede zweite unserer über 3250 Lidl-Filialen in Deutschland mit Selbstbedienungskassen ausgestattet sein“, heißt es seitens des Discounters gegenüber der „Freien Presse“. Die Pressestelle betont, man wolle dadurch etwa die Wartezeiten an den Kassen verkürzen.

Fallen dadurch die Kassen mit Personal weg? Lidl verneint, bezeichnet die KI-SB-Kassen als zusätzlichen Service: „Auch künftig wird es in unseren Filialen weiterhin Bedienkassen geben.“ Die Entscheidung, welches Kassensystem genutzt werde, überlasse Lidl den Kunden.

Auch werde kein Personal abgebaut, die neuen Kassen mit sogenannter „Obst- und Gemüseerkennung“ erlaubten den Mitarbeitern mehr Zeit für andere Tätigkeiten.

Wer das neue Kassensystem schon mal in Aktion sehen möchte, kann es etwa in diesem Instagram-Video sehen. (phy)

