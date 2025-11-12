Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wafer sind die Basis für Mikrochips, die etwa in der Automobilindustrie gebraucht werden. Der Hersteller Global Foundries setzt in Dresden verstärkt auf Vorprodukte, die vor Ort produziert werden.
Wafer sind die Basis für Mikrochips, die etwa in der Automobilindustrie gebraucht werden. Der Hersteller Global Foundries setzt in Dresden verstärkt auf Vorprodukte, die vor Ort produziert werden. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Im Oktober besuchte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) das Global-Foundries-Werk in Dresden und bekam von einer Auszubildenden eine Waferscheibe überreicht.
Im Oktober besuchte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) das Global-Foundries-Werk in Dresden und bekam von einer Auszubildenden eine Waferscheibe überreicht. Bild: Jan Woitas/dpa
Bei Global Foundries in Dresden arbeiten 3000 Menschen aus 50 Nationen.
Bei Global Foundries in Dresden arbeiten 3000 Menschen aus 50 Nationen. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Wirtschaft regional
Manchmal geht‘s schnell: Investition soll Lieferengpässe bei Dresdner Mikrochip-Hersteller Global Foundries verhindern
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
In Dresden investiert das Tech-Unternehmen Milliarden. Dazu gehört auch ein neues Chemikalienlager. Die Genehmigung kam jetzt schneller als üblich.

Genehmigungen dauern in Deutschland zu lang - das ist der gängige Tenor in Industrie und Handwerk. Doch es geht auch anders. Und so klingt die Pressemitteilung, die die Landesdirektion Sachsen am Mittwochmorgen versendet hat, schon fast stolz: “Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Global Foundries und der Landesdirektion Sachsen konnte die...
