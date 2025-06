Meyer Burger insolvent: Müssen Sachsens Steuerzahler mit Millionen einspringen?

Vor vier Jahren gewährten Banken der Solarfirma einen Kredit über 125 Millionen Euro - Bund, Sachsen und Sachsen-Anhalt bürgten für den Großteil der Summe. Wird es jetzt teuer?

Chemnitz. Muss das Land Sachsen in Sachen Meyer-Burger-Insolvenz mit Millionen einspringen? Wie berichtet hatten die deutschen Tochterfirmen Meyer Burger Technology AG, Meyer Burger (Industries) GmbH sowie die Meyer Burger (Germany) GmbH Ende Mai die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt.

Dieses könnte womöglich für den Steuerzahler teuer werden. Grund: Mehrere Banken hatten dem Unternehmen im Jahr 2021 einen Kredit in Höhe von 125 Millionen Euro gewährt. Das bestätigt eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums gegenüber unserer Redaktion.

Die Bundesregierung sowie die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt gewährten der Solar-Firma diesbezüglich eine Großbürgschaft.

Sachsen bürgte für rund 10 Millionen Euro

Der Freistaat übernahm dabei eine Bürgschaft in Höhe von 9,85 Millionen Euro, wie das sächsische Finanzministerium der "Freien Presse" auf Anfrage mitteilt, Sachsen-Anhalt laut Mitteldeutscher Zeitung (MZ) "höchstens 38,4 Millionen". Der Bund wiederum bürgte für 50 Millionen.

Nach MZ-Angaben war das Geld für das Solarmodulwerk in Freiberg und den Aufbau einer Solarzellenfabrik in Bitterfeld-Wolfen gedacht. Federführend begleitet wurde alles demnach von der Ostsächsischen Sparkasse in Dresden.

Was, wenn die Bürgschaften fällig werden?

Ob die Banken die Bürgschaft in Anspruch nehmen? Unklar. Aber wenn, wären Millionenbeträge fällig. Wieviel genau? Beim Finanzministerium in Dresden antwortet man unserer Redaktion eher knapp: "Die Höhe des Ausfalls lässt sich derzeit nicht abschätzen, da die Verwertung der Sicherheiten noch nicht erfolgt ist."

Gegenüber der MZ teilte das Finanzministerium in Magdeburg mit, dass sich die aktuelle Bürgschaftshöhe auf 16,5 Millionen Euro belaufe. Demnach hatten die Kreditinstitute für das Darlehen Sicherheiten erhalten, etwa Zugriff auf Lagerbestände und Maschinen von Meyer Burger. Doch wie viel diese aktuell wert seien, hänge vom Insolvenzverlauf ab.

Und der Bund? "Die finale Ausfallsumme steht noch nicht fest, wird sich aber voraussichtlich auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag belaufen", so eine Ministeriumssprecherin gegenüber der "Freien Presse". (phy)