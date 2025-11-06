Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Christoph Ulrich, langjähriger Chefkorrespondent Wirtschaft, geht in den Ruhestand. Nachfolgerin Eva-Maria Hommel übernimmt den Newsletter mit dem neuen Namen "Brummt." Bild: Uwe Mann, Ulf Dahl
Christoph Ulrich, langjähriger Chefkorrespondent Wirtschaft, geht in den Ruhestand. Nachfolgerin Eva-Maria Hommel übernimmt den Newsletter mit dem neuen Namen "Brummt." Bild: Uwe Mann, Ulf Dahl
Wirtschaft regional
Neu für Ihr Postfach: „Brummt - Der Wirtschaftsnewsletter für Sachsen“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Aus „Ulrichs Bilanz“ wird ein neuer Newsletter mit wichtigen, spannenden und inspirierenden Wirtschaftsthemen aus Sachsen.

Chemnitz.

Die Wirtschaft brummt. Wie bitte? Zurzeit scheint der Wirtschaftsmotor eher zu stottern. Und doch, so heißt unser neues wöchentliches Angebot: “Brummt - Der Wirtschaftsnewsletter für Sachsen“. Wir wollen zeigen: Es gibt sie, die guten Nachrichten.

Zum Beispiel in Zwönitz, wo ein Ur-Erzgebirger in einem leeren Schuhladen „Gantner Instruments“ gegründet hat, und auf der ganzen Welt Schaltschränke für Photovoltaik-Anlagen baut. Zum Beispiel in Schöneck im Vogtland, wo ein Raumfahrtkonzern das bedrohte Technisat-Werk übernommen hat.

Es gibt nicht nur Erfolgsnachrichten, aber ein bisschen Optimismus darf sein. Außerdem finden wir, der Name passt zu unserer Region, wo früher die Pochwerke hämmerten und heute die Motoren brummen und surren.

Viele, die sich für Wirtschaft interessieren, lesen jeden Freitag den Newsletter „Ulrichs Bilanz“. Viele Jahre lang hat Christoph Ulrich als Ressortleiter und später Chefkorrespondent Wirtschaft die Berichterstattung der „Freien Presse“ geprägt. Jetzt geht er in den wohlverdienten Ruhestand. Nachfolgerin Eva-Maria Hommel - 41, drei Kinder, Volkswirtin per Ausbildung und Reporterin aus Leidenschaft - übernimmt. Wenn Sie zu den Abonnenten gehören, dann hoffen wir, dass Sie dabei bleiben. Und wenn Sie neugierig geworden sind, melden Sie sich direkt an. Wir freuen uns auf Sie!

