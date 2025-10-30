Porsche sorgt für Milliardenverlust im VW-Konzern: Leipziger Werk streicht ab Montag die Nachtschicht

Die Verbrenner-Verlängerung und hohe Zölle, ziehen die Volkswagen-Tochter Porsche ins Minus. Wird sich das auch auf das Zwickauer Werk auswirken?

Der VW-Konzern ist tief in die roten Zahlen gerutscht. In den Monaten Juli bis September lief ein Verlust von 1,072 Milliarden Euro auf, wie der Autohersteller am Donnerstag mitteilte. Vor einem Jahr waren es noch 1,56 Milliarden Euro Überschuss gewesen. Der VW-Konzern ist tief in die roten Zahlen gerutscht. In den Monaten Juli bis September lief ein Verlust von 1,072 Milliarden Euro auf, wie der Autohersteller am Donnerstag mitteilte. Vor einem Jahr waren es noch 1,56 Milliarden Euro Überschuss gewesen.