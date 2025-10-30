Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Leipziger Porsche-Werk werden nur noch zwei Schichten gefahren.
Im Leipziger Porsche-Werk werden nur noch zwei Schichten gefahren. Bild: Jan Woitas/dpa
Wirtschaft regional
Porsche sorgt für Milliardenverlust im VW-Konzern: Leipziger Werk streicht ab Montag die Nachtschicht
Von Eva-Maria Hommel/Frank Johannsen (dpa)
Die Verbrenner-Verlängerung und hohe Zölle, ziehen die Volkswagen-Tochter Porsche ins Minus. Wird sich das auch auf das Zwickauer Werk auswirken?

Der VW-Konzern ist tief in die roten Zahlen gerutscht. In den Monaten Juli bis September lief ein Verlust von 1,072 Milliarden Euro auf, wie der Autohersteller am Donnerstag mitteilte. Vor einem Jahr waren es noch 1,56 Milliarden Euro Überschuss gewesen.
