Ronald Gerschewski ist geschäftsführender Gesellschafter der Welp Holding mit der Tochter Indikar in Wilkau-Haßlau.
Ronald Gerschewski ist geschäftsführender Gesellschafter der Welp Holding mit der Tochter Indikar in Wilkau-Haßlau. Bild: Oliver Pracht/Welp Group
Wirtschaft regional
Sachsens Mittelstand hofft auf Verteidigungs-Milliarden: „Bisher sind nur homöopathische Dosen angekommen“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unternehmen und Forschungsinstitute aus Mitteldeutschland tun sich zusammen, um vom „Sondervermögen“ zu profitieren. Ein Betrieb aus Wilkau-Haßlau ist vorn dabei. Was sagen die Belegschaften dazu?

Manche nennen es lieber „Sonderschulden“, aber offiziell heißt es „Sondervermögen“: Das 500-Milliarden-Euro-Paket, das die Bundesregierung nach dem Angriff auf die Ukraine für die Verteidigung geschnürt hat.
