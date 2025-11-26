Sachsens Mittelstand hofft auf Verteidigungs-Milliarden: „Bisher sind nur homöopathische Dosen angekommen“

Wirtschaft regional
Unternehmen und Forschungsinstitute aus Mitteldeutschland tun sich zusammen, um vom „Sondervermögen“ zu profitieren. Ein Betrieb aus Wilkau-Haßlau ist vorn dabei. Was sagen die Belegschaften dazu?
Manche nennen es lieber „Sonderschulden“, aber offiziell heißt es „Sondervermögen“: Das 500-Milliarden-Euro-Paket, das die Bundesregierung nach dem Angriff auf die Ukraine für die Verteidigung geschnürt hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.