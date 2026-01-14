Strecke Chemnitz–Leipzig: Bahn-Gipfel zum Ausbau bleibt ohne konkrete Ergebnisse

Wirtschaft regional
Stadt Chemnitz und Verkehrsverbund kritisieren: Der zweigleisige Ausbau wird offenkundig immer weiter nach hinten geschoben. Enttäuscht zeigt sich auch die IHK: Die Geduld der Wirtschaft ist erschöpft.
Gut zwei Stunden haben Vertreter von Bahn, der Landesregierung, Verkehrsverbund, Stadt Chemnitz sowie aus Politik und Wirtschaft am Dienstag in Chemnitz zusammengesessen, doch am Ende blieb der dritte Bahngipfel zum Ausbau der Strecke Chemnitz–Leipzig ohne konkrete Ergebnisse. In einer gemeinsamen Mitteilung beklagten am Mittwoch die Stadt...
