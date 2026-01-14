MENÜ
Ein Doppelstockzug der MRB auf der Strecke Chemnitz–Leipzig. Die Verbindung ist weitgehend eingleisig.
Ein Doppelstockzug der MRB auf der Strecke Chemnitz–Leipzig. Die Verbindung ist weitgehend eingleisig. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Wirtschaft regional
Strecke Chemnitz–Leipzig: Bahn-Gipfel zum Ausbau bleibt ohne konkrete Ergebnisse
Von Jan-Dirk Franke
Stadt Chemnitz und Verkehrsverbund kritisieren: Der zweigleisige Ausbau wird offenkundig immer weiter nach hinten geschoben. Enttäuscht zeigt sich auch die IHK: Die Geduld der Wirtschaft ist erschöpft.

Gut zwei Stunden haben Vertreter von Bahn, der Landesregierung, Verkehrsverbund, Stadt Chemnitz sowie aus Politik und Wirtschaft am Dienstag in Chemnitz zusammengesessen, doch am Ende blieb der dritte Bahngipfel zum Ausbau der Strecke Chemnitz–Leipzig ohne konkrete Ergebnisse. In einer gemeinsamen Mitteilung beklagten am Mittwoch die Stadt...
