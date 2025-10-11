Studie: Sachsen ist Streikhochburg im Osten

Nirgendwo im Osten der Republik wird so oft gestreikt wie in Sachsen. Weil sich dort besonders viele Betriebe weigern, Tarifverträge abzuschließen - und weil neue Kollegen oft viel mehr verdienen.

Chemnitz. 25 regionale Streiks hat das arbeitnehmernahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) im Jahr 2024 in Sachsen registriert – neben zusätzlich vielen anderen im Rahmen der Flächentarifkonflikte. Mehr Arbeitskämpfe auf Haus, Firmen- oder Konzernebene gab es nur in Nordrhein-Westfalen (26) und Bayern (34). Das sei angesichts der deutlich höheren Anzahl an Beschäftigten und Betrieben in den meisten anderen Bundesländern beachtlich, so der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).

So groß ist die Lohnlücke noch immer

Ein Grund für den sächsischen Streik-Spitzenplatz: die vergleichsweise schlechte Bezahlung. Denn auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung hinken die Median-Löhne - das ist genau der Betrag, bei dem die eine Hälfte mehr und die andere weniger verdient - im Freistaat in vielen Betrieben noch immer deutlich hinterher. So verdienten die Sachsen im vergangen Jahr laut Bundesarbeitsagentur 3388 Euro brutto im Monat und damit 729 Euro weniger als ihre westdeutschen Kollegen. Selbst zu den anderen ostdeutschen Beschäftigten (3539 Euro Medianlohn) klaffte demnach eine Lücke. Im bundesweiten Vergleich liegt der Erzgebirgskreis auf dem letzten Platz und der Landkreis Görlitz auf dem drittletzten Platz. Auch der Vogtlandkreis und der Landkreis Mittelsachsen finden sich bundesweit unter den letzten zehn.

DGB: Arbeitgeber provozieren Streiks

Ursache für die schlechte Bezahlung ist laut DGB vor allem die geringe Tarifbindung. „Wir haben hier bei uns weniger Flächentarifverträge“, erklärt Sachsens DGB-Chef Schlimbach auf Anfrage der „Freien Presse“. Deshalb müsse mehr über Haustarifverträge durchgesetzt werden. „Viele Arbeitgeber sind aber unwillig, überhaupt Tarifverträge abzuschließen - und provozieren dadurch Streiks“, sagt Schlimbach.

Ungleiche Bezahlung sorgt in Betreiben für Unruhe

Bestreikt worden sind im vergangenen Jahr in Sachsen nicht nur große Betriebe wie VW, der Nahverkehr, die Bahn, der Handel, der Bau, die Metall- und Elektroindustrie, sondern auch regionale Unternehmen - zum Beispiel das Erzgebirgsklinikum, die Bad Brambacher Mineralquellen, die Recyclingfirma Derichebourg Umwelt im Vogtland oder der Caterer Vielfalt Menü in Kesselsdorf bei Dresden. In diesen Arbeitskämpfen geht es aber inzwischen oft nicht mehr nur um eine Angleichung der Löhne und Arbeitsbedingungen ans Westniveau oder an andere Standorte des jeweiligen Unternehmens. „Mittlerweile verdienen neu eingestellte Kollegen auch oft besser als altgediente“, erklärt Schlimbach. „Wegen des Fachkräftemangels werden sogar Kopfprämien gezahlt. Das spricht sich aber in den Betrieben rum - und verärgert die älteren Kollegen, die den Laden am Laufen gehalten haben.“ Schlimbach: „Das ist dann oft die Initialzündung für die Anstrengung eines Haustarifvertrags, um überhaupt mal Ordnung in undurchsichtige Lohnstrukturen zu schaffen.“

Deutschland bei Streikausfällen international im Mittelfeld

Forderungen nach einer Einschränkung des Streikrechts lehnt der DGB unterdessen vehement ab - und verweist auf andere Länder. So sind in Deutschland nach WSI-Schätzungen zwischen 2014 und 2023 im Schnitt rund 21 Arbeitstage pro 1000 Beschäftigte jährlich durch Streiks ausgefallen. Damit liegt die Bundesrepublik international im Mittelfeld. (juerg)