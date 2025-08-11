Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Macher der Hightech-Konferenz: Dr. Lars Fritzsche (l.) und Dr. Jens Trepte von der Firma IMK in der Eventhalle Kraftverkehr in Chemnitz.
Die Macher der Hightech-Konferenz: Dr. Lars Fritzsche (l.) und Dr. Jens Trepte von der Firma IMK in der Eventhalle Kraftverkehr in Chemnitz. Bild: Oliver Hach
Wirtschaft regional
Tech-Giganten in Chemnitz: Diese beiden Männer holen Nvidia und Alibaba nach Sachsen
Redakteur
Von Oliver Hach
Humanoide Roboter, digitale Fabrikplanung und KI: Die Chemnitzer IT-Firma IMK bringt mit einer hochkarätig besetzten Konferenz Wirtschaftsvertreter der Region und Global Player zusammen.

Der amerikanische KI-Chip-Riese Nvidia ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, Alibaba gilt als Chinas größte IT-Firmengruppe: Vertreter dieser globalen Top-Unternehmen werden im September in Chemnitz auftreten. IIC 2025 heißt die hochkarätig besetze Fachkonferenz zu Innovationen bei Robotik, KI und digitaler Fabrikplanung.
