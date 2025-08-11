Tech-Giganten in Chemnitz: Diese beiden Männer holen Nvidia und Alibaba nach Sachsen

Humanoide Roboter, digitale Fabrikplanung und KI: Die Chemnitzer IT-Firma IMK bringt mit einer hochkarätig besetzten Konferenz Wirtschaftsvertreter der Region und Global Player zusammen.

Der amerikanische KI-Chip-Riese Nvidia ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, Alibaba gilt als Chinas größte IT-Firmengruppe: Vertreter dieser globalen Top-Unternehmen werden im September in Chemnitz auftreten. IIC 2025 heißt die hochkarätig besetze Fachkonferenz zu Innovationen bei Robotik, KI und digitaler Fabrikplanung.