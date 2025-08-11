Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einer neuen Studie verschärft sich künftig die Personalsituation im Einzelhandel.
Nach einer neuen Studie verschärft sich künftig die Personalsituation im Einzelhandel. Bild: Stefan Puchner/dpa
Nach einer neuen Studie verschärft sich künftig die Personalsituation im Einzelhandel.
Nach einer neuen Studie verschärft sich künftig die Personalsituation im Einzelhandel. Bild: Stefan Puchner/dpa
Wirtschaft regional
Trotz schwacher Konjunktur: Die Fachkräftelücke wächst in Deutschland rasant
Redakteur
Von Christoph Ulrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil viele Beschäftigte in Rente gehen, verschärft sich einer Studie zufolge die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Eine Branche ist besonders betroffen.

Die Fachkräftesituation in Deutschland bleibt angespannt. Nach einer neuen Studie des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln werden 2028 voraussichtlich bundesweit 768.000 ausreichend qualifizierte Fachkräfte fehlen. Im vergangenen Jahr waren es im Schnitt 487.000. „Hauptgrund ist der demografische Wandel. Viele...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.06.2025
5 min.
Lohnt sich bei 14,60 Euro Mindestlohn noch eine Ausbildung?
Die Mindestlohnerhöhung wird vielen Sachsen eine Lohn- oder Gehaltserhöhung bescheren.
Der Mindestlohn steigt in zwei Schritten von jetzt 12,82 bis 2027 auf dann 14,60 Euro. Doch wer profitiert davon in Sachsen tatsächlich, lohnt sich bei den geringen Lohnunterschieden jetzt überhaupt noch eine Ausbildung, werden durch die Erhöhung Jobs vernichtet und droht nun Krach in der Regierungskoalition? Die „Freie Presse“ beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.
Jürgen Becker
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
28.07.2025
3 min.
Noch 7800 freie Lehrstellen in Sachsen - Vietnamesen stärken den Berufsnachwuchs
Ein deutsch-vietnamesisches Team bei SLF in Fraureuth: Cao Cong Kieu (2.v. l.) und Quang Anh Dao mit ihren Kollegen Alexander Lunev und Florian Schulze sowie Ausbilder Uwe Holzmüller im Januar 2024. Inzwischen haben die beiden Vietnamesen ausgelernt und arbeiten hier als Zerspanungsmechaniker.
Viele Unternehmen im Freistaat suchen noch Azubis. Wo Bewerber jetzt die größten Chancen haben und wie wichtig Zuwanderung für den Ausbildungsmarkt ist.
Oliver Hach
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel