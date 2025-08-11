Trotz schwacher Konjunktur: Die Fachkräftelücke wächst in Deutschland rasant

Weil viele Beschäftigte in Rente gehen, verschärft sich einer Studie zufolge die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Eine Branche ist besonders betroffen.

Die Fachkräftesituation in Deutschland bleibt angespannt. Nach einer neuen Studie des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln werden 2028 voraussichtlich bundesweit 768.000 ausreichend qualifizierte Fachkräfte fehlen. Im vergangenen Jahr waren es im Schnitt 487.000. „Hauptgrund ist der demografische Wandel. Viele... Die Fachkräftesituation in Deutschland bleibt angespannt. Nach einer neuen Studie des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln werden 2028 voraussichtlich bundesweit 768.000 ausreichend qualifizierte Fachkräfte fehlen. Im vergangenen Jahr waren es im Schnitt 487.000. „Hauptgrund ist der demografische Wandel. Viele...