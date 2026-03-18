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Erster Spatenstich im Oktober 2025: Die EAO Automotive GmbH aus der Schweiz erweitert ihren Standort in Auerbach im Vogtland und schafft 150 neue Arbeitsplätze.
Erster Spatenstich im Oktober 2025: Die EAO Automotive GmbH aus der Schweiz erweitert ihren Standort in Auerbach im Vogtland und schafft 150 neue Arbeitsplätze. Foto: David Rötzschke/Archiv
Erster Spatenstich im Oktober 2025: Die EAO Automotive GmbH aus der Schweiz erweitert ihren Standort in Auerbach im Vogtland und schafft 150 neue Arbeitsplätze.
Erster Spatenstich im Oktober 2025: Die EAO Automotive GmbH aus der Schweiz erweitert ihren Standort in Auerbach im Vogtland und schafft 150 neue Arbeitsplätze. Foto: David Rötzschke/Archiv
Wirtschaft regional
Trotz Wirtschaftskrise: Wo von Dresden bis zum Vogtland neue Arbeitsplätze entstehen
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
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Trotz Nahost-Krieg, US-Zöllen und chinesischer Marktmacht haben Minister Dirk Panter und die Wirtschaftsförderung Sachsen auch gute Nachrichten. Panter: „Wir dürfen uns nicht ausruhen.“

Was haben Auerbach im Vogtland und Dresden gemeinsam? In beiden Orten gibt es zurzeit mindestens eine große Baustelle, und in beiden Orten entstehen zusätzliche Arbeitsplätze. Die Dimensionen sind zugegebenermaßen sehr unterschiedlich: Im Dresdner Nordosten baut der Münchner Halbleiterproduzent Infineon eine neue Chipfabrik, es sollen 1000...
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