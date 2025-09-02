Verdrängt KI junge Informatiker aus ihren Jobs? Das sagen Uni-Professoren aus Chemnitz und Freiberg

In den USA macht Künstliche Intelligenz den Berufseinstieg in IT-Berufen schwer. Gilt das bald auch in Deutschland? Und wie bereiten sächsische Hochschulen ihre Studenten darauf vor?

Kenneth Kang hatte sich die Sache einfacher vorgestellt. Mit seinem Top-Abschluss und guten Empfehlungsschreiben rechnete er schnell mit einem Jobangebot. Doch Fehlanzeige: Er musste 2500 Bewerbungen schreiben. „Es war furchtbar", sagte der Informatik-Absolvent dem US-Magazin „Fortune". Erst nach zehn Monaten hatte er Glück und fand eine...